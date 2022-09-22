CAMDAKİ KIZ 49. SON BÖLÜM ÖZETİ

Sedat’ın hapishanede görmeye daha fazla dayanamayan Rafet, Cana’ya gider. Alp’in şikayetini geri çekmesi için hem Rafet hem Cana hem de Feride dört bir koldan uğraşmaktadır. Nalan’a notu bırakan kişi gizemini korurken; bu not Hayri ile gizli görüşmelerine de vesile olur. Gülcihan’ı affedemeyen Rafet ondan ayrılma konusunda kararlıdır.