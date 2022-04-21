CAMDAKİ KIZ 40. SON BÖLÜM KONUSU

Nalan ve Hayri'nin yakınlaştığı görüntülerin ortaya çıkmasıyla kıyamet kopuyor! Nalan'ın yalan söylediğini ve Hayri'yle fotoğraflarını gören Feride, korseyi tekrar çıkarıp Nalan'a giydiriyor. Hayri ise Nalan'ı kurtarmak için yemin ediyor.

Sedat ise Nalan ve Hayri arasındaki durumu öğreniyor. Feride plan yaparken Cana ortalığı karıştırıyor! Hayri ve Nalan zor durumda kalıyor.