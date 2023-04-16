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Ankara'da çamaşır makinesi cinayeti! Doktor ağabeyin akılalmaz ölümü

Ankara'da doktor Özgür A. ile beraber yaşadığı kardeşi arasında çıkan "çamaşır makinesi açma, kapama" tartışması cinayetle sonlandı. Kardeşi tarafından bıçaklanarak ağır yaralanan doktor Özgür A., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Giriş: 16.04.2023 - 18:12 | Güncelleme: ABONE OL
Doktorun akılalmaz ölümü: Ankara'da çamaşır makinesi cinayeti! - Güncel haberler
AA

Ankara'da bir kişi, "çamaşır makinesi açma kapama" tartışmasında doktor ağabeyi Özgür A.yı bıçakla öldürdü.

AA'nın haberine göre, Yenimahalle ilçesi Ragıp Tüzün Caddesi'ndeki evlerinde anneleriyle birlikte yaşayan Baran A. ve Özgür A. kardeşler, "çamaşır makinesi açma, kapama" tartışması yüzünden kavga etmeye başladı.

AĞABEYİNİ BIÇAKLADI

Özel bir firmada veri analisti olarak çalıştığı öğrenilen Baran A., yine özel bir kuruluşta doktorluk yapan abisi Özgür A.'yı bıçakla ağır şekilde yaraladı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Etlik Şehir Hastanesine kaldırılan Özgür A. hayatını kaybetti.

OLAY YERİNDE GÖZALTINA ALINDI

Zanlı Baran A. ise, olay yerine gelen Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Zanlının emniyetteki işlemleri sürerken, Özgür A.'nın cesedi otopsi için Keçiören Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

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