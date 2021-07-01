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'Cam Tavanlar'da aşk kıvılcımı ateşe dönüştü!

Show TV’de ekrana gelen, Ojo Pictures imzalı ve sosyal medyada ilk bölümünden itibaren çok konuşulan 'Cam Tavanlar'ın dün akşam ekrana gelen yeni bölümünde Leyla ve Cem aşkı giderek kendini gösterirken finalde yaşanan şoke edici olay ikiliye unutamayacakları anlar yaşattı. Hayati bir tehlikeyle karşı karşıya kalan Leyla'yı Cem kurtarırken, ikili arasında yaşanan duygu dolu dakikalar izleyenleri derinden etkiledi

01.07.2021 - 12:26 | Güncelleme: ABONE OL
'Cam Tavanlar'da aşk kıvılcımı ateşe dönüştü!
'Cam Tavanlar'da aşk kıvılcımı ateşe dönüştü!
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HABERTURK.COM

Show TV'nin Ojo Pictures imzalı beğeniyle izlenen dizisi 'Cam Tavanlar'ın dün akşam yayınlanan dördüncü bölümünde Leyla ve Cem sürpriz bir iş birliğine adım attı. Heyecanlı hazırlık sürecinde sürekli yan yana olan ikili, finalde kendilerini hiç beklemedikleri bir durumun içinde buldular. Restoranın buzhanesine giren Cem ve Leyla kapının açılmamasıyla içeride mahsur kaldı.

Buzhanede kilitli kalan ikili, geçirdikleri dakikalarda birbirlerine söyleyemedikleri birçok şeyi itiraf ettiler. Duygusal anların ardından Leyla'nın fenalaşması Cem'i dehşete düşürdü. Leyla'yı kurtarmak için büyük çaba gösteren Cem, sonunda buzhanenin kapısını kırarak açmayı başardı. Leyla, Cem sayesinde büyük bir tehlike atlatırken etkileyici final sahnesi sosyal medyada da övgü dolu yorumlar aldı, LeyCem aşkı çok konuşuldu.

İşte o anlar;

LEYLA VE CEM ARASINDA GERGİN ANLAR

'Cam Tavanlar'ın merakla beklenen dün akşamki bölümünde Cem ve Leyla arasında büyük yüzleşme yaşandı. Asude'ye girişi engellenen Leyla, Cem'in karşısına çıktı. İkilinin konuşmasında kırgınlıklar ve mesafeler giderek artarken Leyla, Cem'e karşı olan aşkını da kabul etmeye başladı.

Leyla, Cem'e karşı olan duygularıyla yüzleşirken bir taraftan da Lujuria'nın mali sorunları ile mücadele etti. Süreyya'nın yardımıyla restorana bir yatırımcı bulan Leyla, görüştüğü kişinin Cem'in dedesi olduğunu öğrenince büyük bir şaşkınlık yaşadı.

"Gidebilirsin artık..."

LUJURIA VE ASUDE ARASINDA SÜRPRİZ İŞ BİRLİĞİ

Heyecan dolu bölümde sürprizlerin ve tesadüflerin arkası kesilmedi. Leyla, yatırımcı konusu üzerinde düşünürken Cem'den de beklenmedik bir teklif geldi. Cem, büyük bir organizasyon için bir geceliğine Lujuria'yı Asude olarak kiralamak istedi. Leyla'nın teklifi kabul etmesiyle ikili, sürekli yan yana olacakları sürpriz bir iş birliğine adım attı.

Asude ve Lujuria için iki taraf da uzlaşmaya varırken bu durum en çok İskender ve Aylin şefi zorladı. Birlikte çalışma konusuna sıcak bakmayan yetenekli şefler, savaş bayraklarını çekerken tarafları ayırmak Şinasi'ye düştü. O anlar ise seyircilere eğlenceli anlar yaşattı.

Şeflerin savaşı;

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

'Cam Tavanlar'ın beşinci bölümünden ilk tanıtım yayınlandı. Leyla ve Cem'in dansının seyirciyi büyülediği tanıtımda ikilinin birbirine yakınlığı dikkat çekiyor. İskender'in gelişiyle ortamda gerilim artarken, Leyla'nın ağlama sebebi merak konusu oluyor. Leyla, Cem ve İskender aşk üçgeninde yaşanacaklar ise heyecanla bekleniyor.

'Cam Tavanlar'ın 5. Bölüm Tanıtımı;

'Cam Tavanlar', yeni bölümüyle Çarşamba akşamı saat 20.00'de Show TV'de!

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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