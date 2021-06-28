Show TV ekranlarında aşk ve rekabetin bir arada yaşandığı, Ojo Pictures imzalı renkli dizi 'Cam Tavanlar'ın merakla beklenen yeni bölümünden üçüncü tanıtım yayınlandı.

CEM VE LEYLA AŞKINDA TEHLİKELİ ANLAR

Cem ve Leyla arasındaki gerilimin devam ettiği tanıtımda ikili aşk acısı yaşıyor. Leyla'nın tehlikeyle burun buruna geldiği korku dolu anlarda Cem, Leyla'yı kurtarmak için elinden geleni yaparken aralarındaki yakınlaşma da dikkat çekiyor. Leyla ve Cem yoğun duygular yaşarken izleyicilere romantik bir bölümün sinyalleri veriliyor.

CAM TAVANLAR'DA NELER OLACAK?

Bu bölüm Leyla ve Cem aynı taraftalar... Çözülme başladı, yelkenler indi. Aşk havalanıyor... Leyla, nihayet Cem'e olan aşkını kabul ediyor. Leyla ve Cem aşkı gitgide yükselirken ikili, yan yana olacakları bir iş birliğine giriyor. Üstelik kendilerini büyük bir sürprizin beklediğinden henüz habersizler...

Yapımcılığını Ömer Özgüner'in üstlendiği 'Cam Tavanlar'ın senaryosu Meriç Acemi'nin imzasını taşırken dizinin yönetmen koltuğunda Fehmi Öztürk oturuyor. Bensu Soral ve Kubilay Aka'yla beraber dizinin oyuncu kadrosunda Hatice Aslan, Utku Ateş, Ahmet Melih Yılmaz, Beril Kayar, Ayten Soykök, Mehmet Bilge Aslan, Şifanur Gül, Alper Kut, Aziz Caner İnan, Gizem Erdem, İsmail Karagöz, Şehnaz Bölen Taftalı, Ayhan Işık ile Cevdet Arıcılar gibi genç ve usta isimler bir arada yer alıyor.

'Cam Tavanlar', yeni bölümüyle Çarşamba akşamı saat 20.00'de Show TV'de!

İşte Cam Tavanlar'ın 4. Bölümünden 3. Tanıtım;