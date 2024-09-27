Çalışırken müzik dinleyenler buraya! Odaklanmanıza yardımcı mı oluyor yoksa dikkatin düşmanı mı?

MÜZİĞİN HAFIZA ÜZERİNDE OLUMLU ETKİLERİ VAR MI?

2015 yılında yapılan bir çalışmada, müzik dinleyen öğrencilerin hafıza testlerinde sessiz ortama göre daha iyi performans gösterdiği görülmüştür. Ancak bu sonuç, dinlenen müziğin türüne bağlı olarak değişiklik göstermiştir. Duygusal olarak dokunaklı müzik veya sessizlik hafızayı geliştirirken, yağmur sesi veya neşeli müzik hafızayı geliştirmemiştir.