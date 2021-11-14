Eskişehir'de kent çöplüğünde korkunç olay!

Alınan bilgiye göre, Eskişehir-Seyitgazi kara yolundaki çöplüğün ayrıştırma bölümünde çalışanlar, beyaz örtüyle sarılmış bebeğin hareketsiz olduğunu gördü.

AA'da yer alan habere göre, durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekibi, cinsiyeti kız olan bebeğin öldüğünü belirledi.

Cansız beden, jandarma ekiplerinin olay yeri incelemesinin ardından otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna götürüldü.

Jandarma tarafından bebeğin kimliğinin tespiti ve olayın aydınlatılması için başlatılan çalışma sürüyor.