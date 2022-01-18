Bu sezon 20 maçta 11 galibiyet alarak sezonun ilk yarısını ikinci sırada tamamlayan Konyaspor ses getirecek bir transfere imza atmak üzere! Yeşil-beyazlılar İtalya'da aradığını bulamayan Caleb Ekuban'ı renklerine bağlamak istiyor.

Serdar Gürler'in Başakşehir'e transferi için bu bölgeye skor katkısı alabilecek bir oyuncu aramaya başlayan Konyaspor, Genoa'da beklentileri karşılayamayan Ganalı yıldızla temas kurdu. 27 yaşındaki golcünün Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı belirtilirken Genoa ile Konyaspor'un opsiyon üzerine müzakereler yürüttüğü belirtildi.

2018-19'da Trabzonspor'a kiralanan Ekuban gösterdiği performansla bordo-mavililere bonservisiyle transfer oldu. 27 yaşındaki golcü Trabzonspor formasını 103 kez terletirken 29 gol kaydetmişti.