Çakallar altıncı kez geliyor
'Çakallarla Dans' serisinin bazı sırlarının açığa çıkacağı altıncı filminin çekimlerine aynı oyuncu kadrosuyla haziranda başlanacak. Yönetmen Murat Şeker, "Bazı sırlarımızı açığa çıkaracağız" dedi
Türk sinemasının seri filmlerinden 'Çakallarla Dans'ın 6'ıncısının çekilmesine karar verildi.
Ali Tanrıverdi ile birlikte senaryosunu da yazan Murat Şeker'in yönetmenliğini yaptığı seride başrolleri Şevket Çoruh, İlker Ayrık, Timur Acar ve Murat Akkoyunlu paylaştı.
İlki 2010'da gösterime giren serinin 5 filmi için toplamda 5.607.093 bilet kesildi.
TAFF Pictures ile Mono Film ortak yapımı 'Çakallarla Dans 6'da oyuncu kadrosu korunurken her filmde olduğu gibi sürpriz mahiyetinde birkaç oyuncu kamera karşısına geçecek.
Çakallarla Dans (2010)... 244.044
Çakallarla Dans 2: Hastasıyız Dede (2012)... 929.739
Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı (2014 )... 1.666.330
Çakallarla Dans 4 (2016)... 1.351.247
Çakallarla Dans 5 (2018)... 1.415.733
Murat Şeker, 'Çakallarla Dans 6'nın çekimlerinin bir bölümü yurt dışında gerçekleştirileceğini söylerken ilk 5 filmdeki bazı gizli bilgileri altıncı filmde açığa çıkaracaklarını söyledi; "seriyi ilk filmden itibaren takip edenler bazı mesajlar gönderdiğimizin farkında. Altıncı 'Çakallarla Dans', bazı sırlarımızı açığa çıkaracağımız film olacak' dedi.
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