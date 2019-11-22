Vahşi ormanda yaşam mücadelesi veren Jenner, altı çocuğunun cinsiyet değiştirmesine rağmen kendisine hala "baba" dediklerini anlattı.



Caitlyn, "İlk Kendall sordu, bana nasıl hitap etmesi gerektiğini. Ben de ona her zaman onun babası olarak kalacağımı söyledim" dedi.