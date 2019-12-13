Cahit Gök – Fırat Demiralp kimdir?

13 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Cahit Gök kimdir? sorusu diziseverler tarafından merak edilmeye başladı. ATV ekranlarında yayınlanan ve her bölümü merak ile beklenen Hercai dizisinde, Fırat Demiralp karakterini canlandıran ve performansı ile dikkatleri üzerine çeken Cahit Gök hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde sizler için derledik.
CAHİT GÖK - FIRAT DEMİRALP KİMDİR?
Cahit Gök İstanbul'da dünyaya geldi. Türk dizi ve sinema oyuncusudur. İlk, Orta ve Lise eğitimini İstanbul’da tamamladı. Eğitimine Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi 3.sınıf öğrencisi olarak devam etmektedir. Ezel'de canlandırdığı Genç Kenan Birkan rolüyle tanınmaktadır. Günümüzde ise Hercai dizisinde Fırat karakterini canlandırıyor.
CAHİT GÖK OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER
- 2009 Çıngıraklı Top
- Bir Bulut Olsam Yaşar Bulut
- 2010 Çalgı Çengi Mafya
- Av Mevsimi Vakkas
- Ezel Genç Kenan Birkan T
- 2011 Mavi Kelebekler Marko
- 2013 Güzel Çirkin Şenol
- Mahmut İle Meryem
- 2013 Sevdaluk Serkan
- 2014 Kuzu İsmail
- 2014 Urfalıyam Ezelden Kadir Bozoğlu
- 2014 O Hayat Benim Volkan
- 2015 Tutar mı Tutar Ayhan
- 2017 Çalgı Çengi İkimiz Mafya Cemal
- 2018 Siyah Beyaz Aşk Cuneyt Kocak
- 2019- Hercai Fırat Demiralp/Aslanbey
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