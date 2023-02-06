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Çağrı Çıtanak'ın annesi enkaz altında

Oyuncu Çağrı Çıtanak, Hatay'ı da etkileyen deprem sebebiyle annesinin enkaz altında kaldığını ifade ederek, yardım çağrısında bulundu

Giriş: 06.02.2023 - 13:12 | Güncelleme: ABONE OL
Çağrı Çıtanak'ın annesi enkaz altında - Magazin haberleri
Annesi enkaz altında
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HABERTURK.COM

AFAD, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de, 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. AFAD, saat 04.26'da merkez üssü Gaziantep'in Nurdağı ilçesi olan 6,4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiğini açıkladı.

Her iki deprem, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu ve Akdeniz Bölgesi'ndeki birçok il ve ilçeyi sarstı. Hatay da etkilenen bu iller arasında oldu.

ANNESİ ENKAZ ALTINDA

Türkiye'yi yasa boğan depremin ardından oyuncu Çağrı Çıtanak da Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Çıtanak, annesinin Antakya'da Sümerler Mahallesi'nde yıkılan binada enkaz altında kaldığını ifade ederek, yardım çağrısı yaptı.

YARDIM ÇAĞRISI

Çağrı Çıtanak, "Hatay / Antakya / Sümerler Mahallesi Harbiye Caddesi'nde yıkılan bina A /3 Blok, doğup büyüdüğüm apartmandır. Annem oradaydı! Bu bina en yüksek ve haliyle en çok oturanı olan binasıdır. Lütfen daha fazla insanın kurtulması için ulaşın ve yardım edin" diyerek, AFAD (Afet ve Acil Durum Müdürlüğü) ve AHBAP Derneği'ne seslendi.

Fotoğraf: Instagram

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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