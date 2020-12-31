Cagliari, Nainggolan'ı yeniden kiraladı

Cagliari Kulübünden yapılan açıklamada, 32 yaşındaki Nainggolan'ın sezon sonuna kadar kiralandığı belirtildi.

Daha önce 2010-2014 yıllarında oynadığı Cagliari'de geçen sezon da kiralık olarak forma giyen Nainggolan, Inter'de bu sezon 5 maça çıktı.