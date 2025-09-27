Cagliari - Inter: 0-2 (MAÇ SONUCU)
İtalya Serie A'nın 5. haftasında Inter, deplasmanda Cagliari'yi Lautaro Martinez ve Francesco Esposito'nun golleriyle 2-0 mağlup etti. Milano ekibinde milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu 90 dakika sahada kaldı.
Giriş: 27.09.2025 - 23:41 Güncelleme: 27.09.2025 - 23:41
İtalya Serie A'nın 5. haftasında Cagliari ile Inter karşı karşıya gelirken, konuk ekip Inter sahadan 2-0 galip ayrıldı.
Milano ekibine üç puanı getiren golleri 9'da Lautaro Martinez ile 82'de Francesco Esposito kaydetti.
Üst üste 2. galibiyetini alan Inter, puanını 9'a yükseltti.
Ligde ikinci yenilgisini alan Cagliari ise 7 puanda kaldı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ