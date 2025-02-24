Cagliari: 0 - Juventus: 1 | MAÇ SONUCU

İtalya Serie A'nın 26. haftasında Juventus, Cagliari'ye konuk oldu. Sardegna Arena'da oynanan müsabakayı kazanan 1-0'lık skorla Juventus oldu.

Juventus'a galibiyeti getiren golü 12. dakikada Dusan Vlahovic kaydetti.

Bu sonuçla birlikte üst üste 4. galibiyetini alan Juventus, 49 puana yükselerek 4. sıraya yerleşti. 25 puanda kalan Cagliari ise 15. sırada konumlandı.

Serie A'da bir sonraki hafta Cagliari, Bologna'ya konuk olacak. Juventus ise Hellas Verona'yı ağırlayacak.

KENAN YILDIZ GOLE ÇOK YAKLAŞTI

Juventus'ta forma giyen milli futbolcumuz Kenan Yılız, ilk 11'de başladığı mücadelede 90 dakika sahada kaldı. Yıldız, maçın 22. dakikasında gole çok yaklaştı. Juventus'ta rakip yarı alana gönderilen uzun topu kontrol eden Kenan, ceza sahası için sağında kaleci karşı karşıya kaldı, sağ ayağıyla vuruşunu yaptı ancak kaleci Caprile açıyı iyi kapattı ve topu uzaklaştırmayı başardı.