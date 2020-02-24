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Şarkıcı Çağlayan Topaloğlu, önceki akşam Balmumcu'da bulunan bir restoranda eşi İpek Topaloğlu'nun organize ettiği sürpriz doğum günü partisiyle 35'nci yaşını kutladı.

Topaloğlu'nu bu özel gününde dostları yalnız bırakmadı. Oldukça keyifli anların yaşandığı ve özel sürprizlerin olduğu gecede Toplaoğlu, doğum günü pastasını sevenleriyle birlikte üfledi.

Aydan Şener, Dilan Çıtak Tatlıses ve sevgilisi Levent Dörter'in de olduğu gece hep birlikte söylenen şarkılarla son buldu.