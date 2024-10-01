Çağlayan Adliyesi'nde X-Ray gerginliği
İstanbul Adalet Sarayı'na gelen İstanbul Barosu Başkanı Filiz Saraç, adliyeye girişi sırasında çantasını X-Ray cihazından geçirmek istemeyince tartışma çıktı. Özel güvenlik görevlileri ile Saraç arasında çıkan arbedeye polis müdahale etti.
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Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda İstanbul Barosu Genç Avukatlar Merkezi'nce, 2025 CMK ücret tarifesinin avukatlık asgari ücret tarifesine eşitlenmesi amacıyla basın açıklaması gerçekleştirildi.
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İstanbul Barosu Başkanı Filiz Saraç adliyeye girişi sırasında çantasını X-Ray cihazından geçirmek istemeyince tartışma çıktı.
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Tartışma sırasında Saraç ile özel güvenlik görevlileri arasında arbede yaşandı.
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Polisin müdahalesiyle gerginlik son buldu.
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Arbede sırasında kadın güvenlik görevlisi yere düşmesi nedeniyle tekerlekli sandalye ile adliyenin Atrium alanından uzaklaştırıldı.
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