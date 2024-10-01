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        Haberler Gündem Güncel Çağlayan Adliyesi'nde X-Ray gerginliği | Son dakika haberleri

        Çağlayan Adliyesi'nde X-Ray gerginliği

        İstanbul Adalet Sarayı'na gelen İstanbul Barosu Başkanı Filiz Saraç, adliyeye girişi sırasında çantasını X-Ray cihazından geçirmek istemeyince tartışma çıktı. Özel güvenlik görevlileri ile Saraç arasında çıkan arbedeye polis müdahale etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.10.2024 - 15:35 Güncelleme: 01.10.2024 - 15:40
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          Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda İstanbul Barosu Genç Avukatlar Merkezi'nce, 2025 CMK ücret tarifesinin avukatlık asgari ücret tarifesine eşitlenmesi amacıyla basın açıklaması gerçekleştirildi.

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          İstanbul Barosu Başkanı Filiz Saraç adliyeye girişi sırasında çantasını X-Ray cihazından geçirmek istemeyince tartışma çıktı.

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          Tartışma sırasında Saraç ile özel güvenlik görevlileri arasında arbede yaşandı. 

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          Polisin müdahalesiyle gerginlik son buldu.

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          Arbede sırasında kadın güvenlik görevlisi yere düşmesi nedeniyle tekerlekli sandalye ile adliyenin Atrium alanından uzaklaştırıldı.

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