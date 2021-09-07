Herkes onu rol aldığı komedi programlarından, dizilerden ve filmlerden tanısa da Çağlar Çorumlu eski bir tiyatro oyuncusu. Bir dönem Şehir Tiyatroları bünyesinde de sahneye çıkan Çağlar Çorumlu hakkında merak edilenler...

ÇAĞLAR ÇORUMLU KİMDİR?

Sinema, dizi ve tiyatro oyuncusu Çağlar Çorumlu 4 Aralık 1977 tarihinde Merzifon, Amasya'da dünyaya geldi. Annesi ve babası öğretmen olan Çağlar Çorumlu 1994 yılında Merzifon Lisesinden mezun oldu. 2000 yılında Eskişehir'de Anadolu Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümünden mezun oldu.

Eskişehir'de üniversite okurken okuduğu üniversitenin tiyatro kulübüne katılan Çağlar Çorumlu oyunculuk yeteneğini bu kulüpte fark etti. Tiyatro kulübünün yönetmeni olan Tolga Evren'in desteği ile üniversiteden sonra tiyatro eğitimi almak ve tiyatroya başlamak için İstanbul'a yerleşti.

Bir yıl "MSM ACTOR STUDIO"da tiyatro eğitimi aldı ve 2001 yılında mezun oldu. Mezun olduktan sonra, hemen televizyon ve tiyatro sektöründe kendine yer buldu.

ÇAĞLAR ÇORUMLU'NUN TİYATRO KARİYERİ

Çağlar Çorumlu'nun profesyonel olarak çalıştığı ilk tiyatro Kabare Taksim'dir Ardından, Kabare Taksim ekibinin yaptığı bir dizi olan 7 Numara dizisinde Yusuf Güdük karakterini canlandırdı. "Kabare Taksim"den sonra Komedi Kılçık adlı grupta kabare oyunculuğu yapmaya devam etti.

Çağlar Çorumlu, 2007 yılında İstanbul Efendisi adlı oyun ile İstanbul Şehir Tiyatroları'na katıldı. 2013 yılında, altı yıl oyuncu olarak çalıştığı bu kurumdan istifa etti.

Şehir Tiyatroları'ndan istifa ede Çağlar Çorumlu 2013 yılında kendi tiyatrosu TiyatrOPS'u kurdu. Yazar Koffi Kwahulé'nin "Big Shoot" adlı oyunu TiyatrOPS tarafından 18 Ocak 2014 tarihinde sahneye konmuştur. 2013'te Cem Yılmaz ile beraber İş Bankası reklamlarında oynadı.

Çağlar Çorumlu tiyatro oyunculuğunun yanı sıra, 2001 yılından bu yana pek çok dizide ve sinema filminde rol aldı. Ayrıca, animasyon ve reklam dublaj çalışması da yapmaktadır. Çağan Irmak'ın 2010 yılı yapımı Prensesin Uykusu adlı filmindeki Aziz karakteri ile dikkatleri üzerine çekmiş ve övgüye layık görülmüştür. Ayrıca 2012 yılında 16. Yapı Kredi Afife Jale Tiyatro Ödülleri'nde, Şark Dişçisi adlı oyunda Taparnigos rolü ile "Yılın En Başarılı Müzikal Komedi Erkek Oyuncusu" ödülüne layık görüldü.

ÇAĞLAR ÇORUMLU EVLİ Mİ?

Çağlar Çorumlu 2012 yılında Gaye Çorumlu ile evlenmiştir.

ÇAĞLAR ÇORUMLU DİZİLERİ, FİLMLERİ VE TİYATRO OYUNLARI

Yorgun Cümleler Günlüğü : Rodrigo Garcia - TiyatrOPS6 Şubat 2020 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. - 2019

Big Shoot : Koffi Kwahulé - TiyatrOPS6 Şubat 2020 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. - 2014

Şark Dişçisi : Hagop Baronyan - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2011

Marat-Sade : Peter Weiss - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2010

Tarla Kuşuydu Juliet : Ephraim Kishon - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2009

Karagöz Geri Döndü : Cemal Ünlü - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2009

İstanbul Efendisi : Musahipzade Celal - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2008

Ayşegül Sıkıntıda : Tiyatro Kılçık - 2008

Ayşegül Hindistanda : Tiyatro Kılçık - 2007

Kadınlarda Savaşı Yitirdi : Curzio Malaparte - Kabare Taksim - 2006

Havadan Sudan : Oya Yüce - Kabare Taksim - 2002

Bir Şahnaz Oyun : Turgut Özakman - TKM - 2001

Kızgın Damdaki Kedi : Tennessee Williams - MSM Actor Studıo mezuniyet oyunu - 2001

Mezopotamya Üçlemesi : Taziye : Murathan Mungan - Yön: Ünsal Şaşkın 1999 - 2000

Filmografisi

Ayak İşleri : Vedat - 2021

Babam Çok Değişti : Mehmet Ali - 2020-2021

Karakomik Filmler 2; Emanet - 2020

Jet Sosyete : Yaşar Yüksel - (2018-2019 / 2020 Yılbaşı Özel Bölümü)

Cebimdeki Yabancı : Suavi - 2018

Arif V 216 : Zeki Müren - 2018

Kolonya Cumhuriyeti : Peker - 2017

Tatlım Tatlım : Haybeden Gerçeküstü Aşk : 2017

Kor : Aslan - 2016

Bulantı : Beşir - 2015

Yok Artık! : Semih - 2015[1]

Pek Yakında : Zeki - 2014

Daire : Necip - 2014

Aldırma Gönül : Levent - 2013

Cesur Hemşire : Babür - 2013

Güldür Güldür : Şevket - 2013-2017/2019-2020

İbret-i Ailem : Kenan - 2012

Koyu Kırmızı : Galip - 2012

Prensesin Uykusu : Aziz - 2010

Rina : Umut - 2009

Teyzanne : Şaşkın Bakkal - 2009

Haneler : Çağlar - 2009

Osmanlı Cumhuriyeti : Piştici - 2008

Üvey Aile : Feyyaz - 2008

Derman : Güven - 2008

Avrupa Yakası : Kayhan - 6. sezon (2008-2009) 169. Bölüm

Ezo Gelin 1. Sezon : Zeki - 2006

Kader : Kamil - 2006

Hayat Türküsü : Sezgin - 2006

Ah Polis Olsam : 2006

Yanılgılar : Mehmet - 2006

Ters Köşe : Sinan - 2005

Gece Yürüyüşü : Hakan - 2005

Yedi Numara : Yusuf - 2000

Ruhsar : Baha - 2000