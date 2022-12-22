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Çağla Şıkel sonunda 'Edis' konusuna bir açıklık getirdi - Magazin haberleri

Çağla Şıkel sonunda konuya bir açıklık getirdi

Etiler'de objektiflere yansıyan Çağla Şıkel, muhabirlerin, "Adınız bir süredir Edis ile anılıyor. Hatta size evlenme teklifi ettiğine dair iddialar da ortaya atıldı. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz?" sorularını yanıtladı. Şıkel, gülerek, "Yok, arkadaşız. İnanılmaz iddialar bunlar. Gerçekten de buna inanıyorlar. Sesimi çıkartmıyorum çünkü komik... Kendisi ile arkadaşız" açıklamasında bulundu

Giriş: 22.12.2022 - 08:01 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Çağla Şıkel, Emre Altuğ ile evliliğinden dünyaya gelen çocukları Kuzey ve Uzay ile birlikte Etiler'deki bir alışveriş merkezinde görüntülendi.

  • "PERİŞAN OLDUK"

    Basın mensuplarıyla sohbet eden ve kış tatili için alışveriş yapmaya geldiklerini söyleyen Şıkel, influenza virüsüne yakalanması hakkında konuştu.

    Çağla Şıkel, "Toparladım, bir haftadır iyiyim. Uzay, hastaydı. Onu iyileştireceğiz diye perişan olduk. O da iyi, ben de iyiyim" ifadelerini kullandı.

  • "BU KONUDA KONUŞMAK İSTEMİYORUM"

    Şıkel, Tuba Ünsal'ın geçtiğimiz haftalarda yaptığı, "Güzellik yarışması komple kalksın. Böyle bir saçmalık olabilir mi?" açıklamasının sorulması üzerine, "Bu konuda konuşmak istemiyorum" dedi.

  • SONUNDA KONUYA AÇIKLIK GETİRDİ

    Çağla Şıkel, muhabirlerin, "Adınız bir süredir Edis ile anılıyor. Hatta size evlenme teklifi ettiğine dair iddialar da ortaya atıldı. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz?" sorularına ise gülerek, "Yok, arkadaşız. İnanılmaz iddialar bunlar. Gerçekten de buna inanıyorlar. Sesimi çıkartmıyorum çünkü komik... Kendisi ile arkadaşız" şeklinde yanıt verdi.

  • İDDİALARI YANITSIZ BIRAKMIŞLARDI

    Aşk yaşadıkları iddia edilen manken Çağla Şıkel ile şarkıcı Edis, geçtiğimiz ay birlikte Etiler'deydi. Bir mekandan çıkarken objektiflere yansıyan ikili, konuyla ilgili sorulara yanıt vermek istememişti.

    Basın mensuplarına teşekkür eden Çağla Şıkel ile Edis, daha sonra ünlü şarkıcının otomobiline binip, oradan ayrılmıştı.

  • İKİ ÇOCUK ANNESİ

    Çağla Şıkel, yedi yıl evli kaldığı şarkıcı ve oyuncu Emre Altuğ ile yollarını 2015'te sonlandırmıştı. Ayrıldıktan sonra dostluklarını sürdüren ikilinin, Kuzey ve Uzay adında iki oğlu bulunuyor.

  • "ALDATILDIĞIM YERDE DURMAM"

    Öte yandan ünlü manken, daha önce konuk olduğu 'Aslı Şafak'la İşin Aslı' programında iş ve özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulunmuştu.

    Şıkel, "Aldatıldığın yerde durur musun?" sorusuna "Aldatıldığımı görsem ben burada dakikasında durmam giderim' değil, o kişiyi orada bırakmayı tercih ederim! Ben aldatılmışım gibi hissedersem aldatılırım! Bu bakış açısına sahip olmam kolay olmadı. Bu senin kendini eksik hissetmen, kötü hissetmen, çirkin veya yetersiz hissetmen için bir sebep olacak kadar değerli olmamalı. Öyle bir bırakırım ki inanamazsın" yanıtını vermişti.

  • "MARKA TAKINTIM YOK"

    Şıkel, Şafak'ın 'Marka takıntısı' sorusunu da yanıtlamıştı. Ünlü isim, "Bilinçli alışveriş ediyorum artık. Marka takıntım yok. Bir çantayı aldım, çok para verdim, takıyorum, birinci gün taktım, kızlara gösterdim; ikinci, üçüncü, dördüncü gün? O çanta herhangi bir çanta oluyor. 'Bunu hayatımın sonuna kadar kullanabilecek miyim?' diye soruyorum, o yüzden dönemsel trendlerle ilgili hiçbir şey almıyorum. O paraları hayatta vermem, veren de versin! Ben parayı zor kazanıyorum, köpek gibi çalışıyorum, gerçekten köpek gibi çalışıyorum, o çanta benim alnımdan döktüğüm teri hak etmiyor!" demişti.

  • "O KASLARI BEN YAPTIM"

    Şıkel, ayrıca "Karın kaslarını sporla mı yaptın?" sorusuna ise şu yanıtı vermişti:

    Kaslar sonradan yapılmıyor. Hepimizin vücudunda belirli kaslar var. Kimimizin daha küçük, kimimizin daha büyük kasları var. Benim kasımın görünür olmasının sebebi, kasımın önünde bir şey olmaması. Eğer o kasının önündekileri atarsan sana oradan selam verecekler. Bir de onları birazcık proteinle beslersen onlar büyüyecekler bu çok zor bir şey değil. Sadece az yemen lazım. Mesela ben her şeyi yiyorum. Haftada bir gün patates kızartması yiyorum. Dışarı çıktığım zaman benim ödülüm patates kızartması ama ertesi gün daha dengeli beslenmeye çalışıyorum. Yani o kasları ben yaptım ama hala bunun üzerine uğraşmıyorum. Kötü beslenirsem orada yağlanma olursa o kaslar görünmüyor. Yoksa hepimizde bu kaslar var aslında.

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