"HEPSİ KALBİMİZDE"

Şıkel, Altuğ ve çocuklarıyla birlikte objektif karşısında çekilen bu fotoğrafını "Söylenecek ne kadar güzel söz var oysaki ama bir türlü dökülmüyor dudaklarımdan... Anneler iyi bilir, hepsi kalbimizde saklı... Kuzey'im İyi ki doğdun, iyi ki varsın, iyi ki benim oğlumsun" notuyla paylaştı.

Aynı kareyi sosyal medya hesabından yayınlayan Altuğ da oğluna "Bu sene kutlamalar erken başladı. İyi ki doğdun oğlum seni çok seviyorum" sözleriyle seslendi.