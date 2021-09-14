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Çağla Şıkel'den Kerem Tunçeri açıklaması - Magazin haberleri

Çağla Şıkel suskunluğunu bozdu

Bugün bazı gazetelerde çıkan "manken-sunucu, basketçi sevgilisinden hamile kaldı" iddiası sosyal medyada çok konuşuldu. Çağla Şıkel, söylentilere yine adının karışmasının ardından açıklama yaptı

14.09.2021 - 16:56 | Güncelleme: MAGAZİN

  • Çağla Şıkel, bugün ortaya atılan bir iddia sonrasında kendisine yöneltilen yorumların ardından suskunluğunu bozdu.

  • İddiaya göre; manken-sunucu, basketçi sevgilisinden hamile kaldı. Başka isimle hastaneye gidip çocuğu aldırdı. İkili aşklarını gizli saklı yaşadı. Ünlü manken daha önce bir kez evlenip boşanmıştı.

    İsim verilmeden yayınlanan bu haber sosyal medyada çok konuşuldu. İddiadaki kişilerin kimliği ise merak konusu oldu.

  • "YILLAR ÖNCE İKİSİ ANILMIŞTI"

    Ardından Seren Serengil, "Bu hikaye Çağla Şıkel ve Kerem Tunçeri'yi anlatıyor. Biliyorsunuz seneler önce Emre ile ayrılmadan önce Kerem’le Çağla'nın aşk yaşadığı haberleri çıkmıştı. İki taraf da bunu yalanlamıştı. Sonra bu iki ismi başka kimseyle görmedik. İsimleri birileriyle anıldı ama el ele görüntülenmediler. Neden hep aynı kişilerin üzerinde çıkıyor bu iddialar" yorumunu yaptı.

  • ÇAĞLA'DAN YANIT GELDİ

    Şaşırtan iddianın ardından Çağla Şıkel sessizliğini bozdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan ünlü model, "Zihnini eğitmemiş herkes rastgele düşünme, senaryo uydurma hayal üretme (ve en kötüsü buna inanma ) kurbanıdır. Eğer düşüncelerinizde en sık odaklandığınız şey endişe, kaygı, öfke ve yalan temelliyse başınıza uzun vadeli iş açıyorsunuz demektir. Size huzur veren düşünceleri bir bekçinin hazineyi koruduğu gibi koruyun" ifadelerini kullandı.

  • KAAN YILDIRIM DEDİKODUSU

    Hadise ile ilişkisini noktalayan oyuncu Kaan Yıldırım'ın, Çağla Şıkel ile yakınlaştığı iddia edilmiş, ikilinin Alaçatı'daki bir mekanda da samimi bir şekilde eğlenirken görüldüğü ifade edilmişti.

    "ÖYLE BİR ŞEY OLMA İHTİMALİ YOK"

    Kaan Yıldırım ile aşk yaşadığına ilişkin haberlerle gündeme gelen Şıkel, "Hiç öyle bir şey yok. Kaan'la sadece arkadaşız, aramızda öyle bir şey olma ihtimali de yok" diyerek dedikodulara son noktayı koymuştu.

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