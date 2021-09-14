Çağla Şıkel suskunluğunu bozdu

KAAN YILDIRIM DEDİKODUSU

Hadise ile ilişkisini noktalayan oyuncu Kaan Yıldırım'ın, Çağla Şıkel ile yakınlaştığı iddia edilmiş, ikilinin Alaçatı'daki bir mekanda da samimi bir şekilde eğlenirken görüldüğü ifade edilmişti.



"ÖYLE BİR ŞEY OLMA İHTİMALİ YOK"

Kaan Yıldırım ile aşk yaşadığına ilişkin haberlerle gündeme gelen Şıkel, "Hiç öyle bir şey yok. Kaan'la sadece arkadaşız, aramızda öyle bir şey olma ihtimali de yok" diyerek dedikodulara son noktayı koymuştu.