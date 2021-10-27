Çağla Şıkel'den Erkan Özerman ve Best Model açıklaması

"BÖYLE BİR ŞEY OLSA YAŞAYAMAM"



Yarışmanın birincisi Bartu Dilmen de yaşananlardan sonra açıklamalarda bulundu. Dilmen, "Bu bir güzellik değil, modellik yarışması. Ben kendimden çok emindim, çünkü modellik geçmişim var. Ben çoğu arkadaşlarla aynı frekansta değilim. Ben yarışmadan önce meditasyon yaparken, diğer arkadaşlar kaslarını şişirmek için uğraşıyordu. Spritiüel bir insanım. Üzerimden prim yapılmasını istemiyorum. Erkan bey hakkında ortaya atılan iddialar hakkında bilgim yok. Söylenenlerdeki gibi Erkan Bey ile aramız bir diyalog aramızda geçmedi. Ben böyle bir şey yapsam yaşayamam. Kendisi çok tatlı bir insan." sözleriyle ileri sürülenlerin gerçek dışı olduğunu savundu.