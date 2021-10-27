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Çağla Şıkel'den Erkan Özerman ve Best Model açıklaması - Magazin haberleri

Çağla Şıkel'den Erkan Özerman ve Best Model açıklaması

Miss Turkey 1997 güzeli Çağla Şıkel, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Gazetecilerle sohbet eden Şıkel, Best Model ve Erkan Özerman hakkında çıkan iddialar hakkında da konuştu. Şıkel, "Erkan Özerman büyüğümüzdür, saygı duyuyorum kendisine. Kulislerde dönen olaylarla ilgili hiçbir fikrim yok." ifadelerini kullandı

27.10.2021 - 09:06 | Güncelleme: MAGAZİN

  • Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Çağla Şıkel, bir arkadaşı ile Etiler'de baş başa yemek yedi. Mekan çıkışı muhabirlerin sorularını yanıtlayan Şıkel, geçtiğimiz günlerde söylediği iddia edilen "Fakir bir erkek ile evlenebilirim" sözleri ve Best Model yarışması hakkında çıkan haberlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

  • "İNSANLARI SINIFLANDIRMAM"

    Ünlü manken, "Benim o cümleyi kurma sebebim; kadınları ve erkekleri kategorize etmememiz gerektiğini vurgulamaktı. Sözlerim farklı bir şekilde manşet oldu. 'Fakir sevgili olur mu, olmaz mı' diye tartışma çıktı. Ben insanları; kazançları, yakışıklılığı ya da çirkinliği ile kategorize etmenin yanlış olduğunu söylemek istemiştim. İnsanları asla sınıflandırmam." diye konuştu.

  • "ERKAN ÖZERMAN SAYGI DUYDUĞUM BİRİSİ"

    Erkan Özerman ve Best Model'le ilgili çıkan iddialarla ilgili sorular üzerine Şıkel, "Mesleğimi çok uzun süre yaptım ama benim Best Model yarışması ile ilgili hiçbir ilgim yok" dedi. Şıkel, "Erkan Özerman büyüğümüzdür, saygı duyuyorum kendisine. Ben Türkiye Güzellik Yarışması'ndan çıkmış birisi olarak arkadaki kulislerde dönen olaylarla ilgili hiçbir fikrim yok. Yorum yapmam da çok yanlış olur." ifadelerini kullandı.

  • NELER OLMUŞTU?

    Geçtiğimiz günlerde düzenlenen 34. Best Model Türkiye yarışmasında Oğulşat Gagşalova ve Bartu Dilmen birinci oldu. Yarışmada 'Best Smile' güzeli seçilen Elmas Yıldız ise, yarışmanın ardından şoke edici iddialarda bulundu.

  • 'MASAJ' İDDİASI

    Birincinin yarışmadan önce belli olduğunu söyleyen Yıldız, organizasyon sorumlusunun erkek yarışmacılara "Erkan Özerman’a kim masaj yapmak ister?" şeklinde mesajlar attığını ve olumsuz cevaplar karşılığında "Yarışmada görürsün" dendiğini ileri sürdü.

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