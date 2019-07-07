"TAŞ GİBİSİN, BU NASIL OLUYOR?"



Ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından bir fotoğrafını paylaşmıştı. Ünlü mankenin paylaşımı beğeni yağmuruna tutulurken bir takipçisi Şıkel'e, "Taş gibisin maşallah. Gün geçtikçe güzelleşen tek kişi sizsiniz. Nasıl oluyor bu? Bana söyleyin ben de hanımıma söyleyeyim" yorumunu yapmıştı.