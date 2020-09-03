2016 yılında düzenlenen Istanbul Cup'ta şampiyonluğa ulaşarak tenis tarihimizde bir ilke imza atan Çağla Büyükakçay, dört yıl sonra bir kez daha kupa sevinci yaşadığı İstanbul'da korta çıkma heyecanı yaşayacak.

Milli tenisçi Büyükakçay, İstanbul'da kendi seyircisi önünde kupaya uzanırken dönemin beş numaralı seri başı Danka Kovinic'i finalde üç sette saf dışı bırakmayı başarmıştı.

Çağla ayrıca, ana tabloda finale yürürken, ilk turda Melnikova'yı, son 16'da Rumen rakibi Cirstea'yı, çeyrek final karşılaşmasında Japon raket Hibino'yu, yarı finalde eşleşmesinde ise Voegele'yi set dahi kaybetmeden yenmeyi başarmıştı.

KADINLAR TENİSİNDE İLKLERİN SAHİBİ

Türk tenisinin en hızlı gelişim gösterdiği yıllarda sürekli olarak sporun taşıyıcı figürlerinden biri olan Çağla Büyükakçay, 2016'da Istanbul Cup'ı kazandıktan sonra Rio'da düzenlenen olimpiyatlarda da korta çıkarak Türkiye olimpiyat tarihinde oyunlarda yer alan ilk tenisçi olarak tarihe geçmişti.

Kariyerinde 11 ITF ve 1 WTA şampiyonluğu bulunan Çağla, aynı zamanda Grand Slam ana tablolarında da büyük başarılara imza atmayı başardı.

Milli raket Çağla Büyükakçay, Roland Garros'ta (2016-2017) ve Amerika Açık'ta (2016) son 64 raket arasında kendisine yer bulmuştu.