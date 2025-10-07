Akbank Sanat ve Açık Diyalog İstanbul iş birliğiyle düzenlenen “Çağdaş Sanat ve Küratörlük” Seminer Programı için başvurular 15 Ekim’e kadar devam ediyor. Yedincisi gerçekleştirilecek olan programa, öğrenciler, küratörlük alanında kendini geliştirmek isteyen genç profesyoneller ve bu alanda kariyer hedefleyen herkes katılabiliyor. Billur Tansel’in direktörlüğünde gerçekleştirilecek “Çağdaş Sanat ve Küratörlük” Seminer Programı, katılımcılara küratörlük konusunda hem teorik hem de pratik bilgiler sunarak katılımcılara uluslararası düzeyde bir eğitim sunmayı amaçlıyor.

Türkiye’de bu kapsam ve içerikte düzenlenen en prestijli eğitim platformu olma özelliğini taşıyan programda, sergi kurgulama ve ideolojik çerçeve oluşturma gibi temel konuların yanı sıra bienaller, galeriler, müzeler ve sanat fuarları üzerine vaka çalışmaları yapılacak. Seminerler Türkçe ve İngilizce dillerinde, uluslararası sanat platformunda tanınan uzmanların katkısıyla gerçekleştirilecek. Katılımcılar, çeşitli kurumlarda staj ve uygulama imkânı da bulacak. Kasım ayında başlayacak ve yaklaşık 11 ay sürecek program sonunda, katılımcılar bireysel proje geliştirme atölyelerinde kendi bitirme projelerini hazırlayacak ve jüri değerlendirmesinde başarılı bulunmaları halinde bitirme belgesi almaya hak kazanacak.