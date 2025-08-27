Habertürk
        Çağdaş Atan: Türk halkını gururlandırmak için buradayız - Futbol Haberleri

        Çağdaş Atan: Türk halkını gururlandırmak için buradayız

        UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında yarın Romanya'nın Universitatea Craiova takımına konuk olacak İstanbul Başakşehir'de teknik direktör Çağdaş Atan, karşılaşmayı kazanarak Türk halkını gururlandırmak istediklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2025 - 21:13 Güncelleme: 27.08.2025 - 21:13
        "Türk halkını gururlandırmak için buradayız"
        İstanbul Başakşehir'de teknik direktör Çağdaş Atan, Rumen ekibi Universitatea Craiova'ya konuk olacakları karşılaşmayı değerlendirdi.

        Çağdaş Atan ile oyunculardan Deniz Türüç, Ion Oblemenco Stadı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

        "ZORLU BİR ATMOSFERDE OYNAYACAĞIZ"

        Çağdaş Atan, stadı çok beğendiğini dile getirerek "İlk maçta mağlubiyet alarak hayal kırıklığına uğradık. Bildiğimiz, olağan Başakşehir performansının altında kaldık. İlk maçta yediğimiz 2 gol de dağınık yerleşimden geldi. Oyunda topa sahip olduk ama üretkenlik anlamında sıkıntı yaşadık. Yarın zorlu bir atmosferde oynayacağız. Kazanıp tur atlamak istiyoruz. Yarın için hazırız." ifadelerini kullandı.

        Özbek oyuncu Abbosbek Fayzullaev'in durumuna değinen Atan, "Kendisi uzun bir ara verdi. Transferi ile ilk resmi maçı oynaması arasında uzun bir süre vardı. Ritim yakalamasını bekliyoruz. Oyuncu, fiziksel olarak hazır olmak üzere. Yavaş yavaş süre alarak, ritmini bulacak ve oynamaya başlayacak. Yarınki ilk 11'in hiçbir önemi yok. Sakat ve cezalı oyuncular buraya gelip bize destek olmak istediler. Sahada takım olarak ortaya koyacağımız mücadele önemli. Oyuncularıma güveniyorum. Hepsi hazır durumda." dedi.

        "FİNAL MAÇLARINI ÇOK İYİ OYNAYAN BİR TAKIMIZ"

        Universitatea Craiova taraftarının stadı dolduracak olmasına değinen 45 yaşındaki teknik adam, "Biz, Türkiye'de böyle ortamlara alışığız. Son oynadığımız Viking maçında da etkileyici bir atmosfer vardı. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor gibi takımların da statları böyle dolu olabiliyor. Biz, final maçlarını çok iyi oynayan bir takımız. Yarın da bizim için bir final maçı olacak." değerlendirmesini yaptı.

        Universitatea Craiova'nun teknik direktörü Mirel Radoi'nin "Bu maç bizim için daha önemli." ifadesini değerlendiren Çağdaş Atan, "Radoi, orada biraz psikolojik olarak bizimle oynamak istedi. Onlar için ne kadar önemliyse bizim için de o kadar önemli. Biz, Avrupa'da oynamaya alışkın bir takımız. Kısa vadede lig etabına kalmak istiyoruz. Yarınki maçı geçmemiz gerekiyor. En az Universitatea Craiova kadar bizim de bu maça ihtiyacımız var." şeklinde konuştu.

        "BÜTÜN OYUNCULARIMA GÜVENİYORUM"

        Leo Duarte ve Muhammed Şengezer'in kadroda olmamasına değinen Çağdaş Atan, "Duarte bizim için önemli oyuncu ama yarın ilk 11'de başlayacak oyuncuların önemi yok. Ben, bütün oyuncularıma güveniyorum. Dersimize iyi çalıştık. Bugün son antrenmanımızı yapacağız. Yarınki maça yüzde yüz hazır olacağız." dedi.

        İstanbul Başakşehir'in son maçlardaki performansını değerlendiren Atan, "Viking maçındaki skorun olumsuz olduğunu düşünmüyorum. Kayserispor maçında çok fazla rotasyon yapmıştık. O maçı kazanmamız gerekiyordu. Bizim için olumsuz sonuç, Universitatea Craiova'ya karşı aldığımız mağlubiyetti. Yarın da bu skoru telafi etmek istiyoruz." şeklinde görüş belirtti.

        "TÜRK HALKINI GURURLANDIRMAK İÇİN BURADAYIZ"

        Başakşehir'in Avrupa'daki prestiji için mücadele edeceklerini dile getiren Atan, "Şu anda işin finansal kısmıyla ilgilenmiyoruz. Türk halkını gururlandırmak için buradayız. Lig etabına kalmak için son bir adımımız kaldı. O adımı atmak için buradayız." ifadelerini kullandı.

        Eski takım arkadaşı Daniel Pancu'yu davet ettiğini belirten Çağdaş Atan, "Onu otele davet ettim ama gelmedi. Kendisi sevdiğim bir arkadaşım. Ona selam söylüyorum." dedi.

        DENİZ TÜRÜÇ: "BİZ, BU TARZ MAÇLARI HEP İYİ OYNADIK"

        Deniz Türüç ise zor bir maça çıkacaklarını belirterek "Biz, bu tarz maçları hep iyi oynadık. Elbette rakibimize saygı duyuyoruz ama kendi oyunumuzu oynarsak buradan galibiyetle döneriz." ifadelerini kullandı.

