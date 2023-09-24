Çağdaş Atan: "Penaltı verilebilir de verilmeyebilir de"

REKLAM advertisement1

Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında RAMS Başakşehir evinde mücadele ettiği Galatasaray’a 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Başakşiehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, "Maça ilk 10 dakikası kötü başladık. Bugün zaten maç genelinde bire bir eşleşmelerde, uzun toplardan sonra biraz zorlandığımız bir maç oynadık. İlk 10 dakika böyle bir oyun çıktı. Oyunun 20. dakikasıyla 45. dakikaya golü yediğim zamana kadar 4-5 tane hatırı sayılır pozisyona girdik. Karzev’in direkten dönen pozisyonu, Serdar’ın topun ayağına dolanması. Piatek ile bir iki tane tehlikeli pozisyonumuz vardı. Hakim Ziyech pres anlamında kırılmamıza neden oyunculardan biriydi. Maalesef kaliteli bir ayaktan yediğimiz güzel golle ilk yarıyı 1-0 geride kapattık. İkinci yarıya penaltı ile başladık. Rakibe set hücumundan çok fazla şans vermedik. 2-0’dan sonra düşmediğimiz, mücadele etmeye devam ettiğimiz bir oyun oldu. Başakşehir olarak sezona başlangıcımı alışık olduğumuz bir durum değil. Geçen hafta iyi oyunla 3 puanla başlamıştık. Onun da moraliyle daha coşkulu bir oyun bekliyorduk. Fikstür olarak zor bir periyottayız. Önümüzde Fenerbahçe ve Kayserispor deplasmanları var. Bu iki maçta iyi sonuçlarla ayrılıp özellikle Gaziantep maçından sonra milli arada yeni gelen oyuncularla çalışma fırsatını yakaladıktan sonra daha iyi bir Başakşehir izleteceğimizi düşünüyoruz. Bizim için üzücü bir maç oldu. Galatasaray’ı galibiyetin ötürü kutluyorum" diye konuştu.

REKLAM

Polonyalı golcü Krzysztof Piatek’in istekli olduğunu belirten Atan, "Gol atmak için burada. Gol atmak için doğmuş bir oyuncu Piatek. Şu o da bunun farkında ama çok çalışıyor. Çalışkanlığından, oyun ahlakından memnunum. Attıkça devamının geleceğini düşünüyorum. O da, biz de onun gol atacağı zamanı sabırsızlıkla bekliyoruz" şeklinde konuştu.

"Penaltı verilebilir de verilmeyebilir de"

Galatasaray’ın Kerem Aktürkoğlu’nun yerde kalmasıyla kazandığı penaltının sorulması üzerine Çağdaş Atan, "Bana göre penaltı verilmeyebilirdi ama 4. hakem pozisyonun çok net penaltı olduğunu söyledi. Bu konularda çok yorum yapan bir teknik adam değilim. Saha içerisinde kalmaya çalışıyoruz. Eğer Ba, topuğuna basmadıysa çok net penaltı olduğunu düşünmüyorum. Bence verilebilir de verilmeyebilir de" ifadelerini kullandı.

"Bize düşen Montella’ya destek olmak"

İtalyan çalıştırıcı Vincenzo Montella’nın A Milli Futbol Takımı’nın başına getirilmesiyle ilgili olarak ise Atan, "Oradaki federasyonumuzun ve oradaki yetkili kişilerin almış olduğu karara saygı duymak gerektiğini düşünüyorum. Böyle bir karar verilmiş. Montella, Adana Demirspor’da 2 sene iyi hizmet etti. İnşallah milli takıma da iyi hizmet eder. Alınan karardan sonra bize düşen ona destek olmak. İşin sonucunda Türk Milli Takımı var. Katılmamız gerek Avrupa Şampiyonası var. Alınan karara saygı duymak gerekir" diyerek sözlerini tamamladı.