Çağdaş Atan: İkinci yarı çok kolay goller yedik

RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Maça muazzam başladıklarını belirten Çağdaş Atan, "İlk 30-35 dakikada oyunu tamamen domine ettik, istediğimiz tüm hücumları gerçekleştirdik, topa sahip olduk, fırsatlar yarattık ve penaltı kazandık. Açıkçası Fenerbahçe'yi oyuna sokmak istemedik. Baskıyla başlayıp oyunu domine etmek istedik. Oyun planladığımız gibi gitti. Bu aralar en büyük sorunumuz, penaltı atamamak olabilir. Maçın dönüm noktasıydı bana göre." ifadelerini kullandı.

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Çok iyi ivme yakalamalarına rağmen gereksiz uzun top sonucunda ilk golü yediklerini vurgulayan Atan, şu görüşleri paylaştı: "İkinci yarıda çok kolay goller yedik. Maçta kırılma anları fazlaydı. Kazandığımız penaltıya baktığımız zaman, Athletic Bilbao-Manchester United maçında Manchester United lehine verilen ve kırmızı kartla değerlendirilen pozisyonla ne farkı var? Biri bana bunu anlatabilir mi? İnanılmaz bir standart farkı yaşıyoruz. VAR'da Avrupalı hakemler var ama maalesef kırmızı kart için çağırmadı. Topla oynama niyeti yok. Boş kaleye topu içeri atacak oyuncumuzu çekerek durdurma niyeti var. Yüzde 100 kırmızı kart olması gerekiyordu. Talisca'nın harika Melissa Vargas misali plasesi ikinci sarı kartla değerlendirilmedi. Hakem, Diego Carlos'un Piatek'e yaptığı faulü avantaja bıraktı. Oyuncumuz sahip olmadan top Livakovic'e gitti. Başakşehir burada ne avantaj elde etti? Neye göre standart. Anlamak mümkün değil."

"PIATEK'E 1-2 KULÜBÜN CİDDİ İLGİSİ VAR" Çağdaş Atan, Polonyalı santrfor Krzysztof Piatek'e 1-2 kulübün ciddi ilgisinin bulunduğunu aktardı. Piatek'in çok kaliteli bir oyuncu olduğunu kaydeden Atan, "Her takımda oyuncularıma ilk verdiğim söz, onların market değerlerini arttırmak. Bunu yapamıyorsam o oyuncunun sözleşmesini iyi hale getirmek. İlk geldiğimizde Piatek'in golü yoktu. Sonra parmağında çatlak oluştu ve 9 hafta gol atamadı. Onun üzerine oyun planı kurduk. Piatek'in isteyeceği türden hücum tarzı oynamaya başladık ve o da çok fazla gol attı. Piatek'e 1-2 kulübün ciddi ilgisi var. Oyuncu satılması beni her zaman mutlu eder. Anadolu kulüpleri, oyuncu satarak daha da güçlü hale gelebilir. Ondan gelecek gelirin burayı daha güçlü hale getireceğini düşünüyorum. Oyuncu satışına hiçbir zaman karşı değilim. Karar başkanımızın ve yönetim kurulunun. Piatek'e olan ilginin farkındayız. O da gitmek için niyetli. Yüksek bir ücret talep ediliyor. Umarım 2 taraf da bu anlaşmadan mutlu ayrılır. İsteğim, hem kulübümün hem Piatek'in mutlu ayrılması." değerlendirmesinde bulundu. Fenerbahçe rahat kazandı! Haberi Görüntüle