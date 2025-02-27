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        Haberler Spor Futbol Çağdaş Atan'dan kupa formatına tepki - Futbol Haberleri

        Çağdaş Atan'dan kupa formatına tepki

        Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nun 3. ve son haftasında ikas Eyüpspor ile 0-0 berabere kalarak elenen RAMS Başakşehir'de teknik direktör Çağdaş Atan, turnuvanın formatına tepki göstererek elendikleri için üzgün olduğunu dile getirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 22:51 Güncelleme: 27.02.2025 - 22:51
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        Çağdaş Atan'dan kupa formatına tepki!
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        RAMS Başakşehir'de teknik direktör Çağdaş Atan, 0-0 berabere kalarak Türkiye Kupası'ndan elendikleri Eyüpspor karşılaşmasını değerlendirdi.

        Atan, Spoint İnşaat Ümraniyespor Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

        KUPA FORMATINA TEPKİ

        Türkiye Kupası'nın formatını eleştiren Çağdaş Atan, "Haklının da doğrunun da acelesi yok. Bir ya da iki takım, kart veya averajla bu turnuvanın dışında kalacak dedim. Bunu yaşıyoruz. Bu statü, 6 takımlı grupta 3 maçta ilk 2 takımın çıkması, böyle bir matematiksizlik... Türk futbolu inanılmaz bir akıl tutulmasından geçiyor. Problemler dağ gibi üzerimize gelmeye devam ediyor. Böyle bir format olabilir mi? Seri başı olduğum torbadan Galatasaray ve Eyüpspor maçlarını deplasmanda oynarken, kırmızı kartım olduğu için namağlup elendim. Bunun bir açıklaması, izahı ve anlamı var mı?" ifadelerini kullandı.

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        Kupada final ve sonrasında şampiyonluk hedeflediklerini ama grup aşamasında elendiklerini hatırlatan Atan, "Çok üzgünüm. Bu turu geçsek final ve kupayı alma hissiyatımız vardı. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Herhalde bu sezonki 10. maç. İnanılmaz iyi oynadığımız, domine ettiğimiz ve çok fazla kazanmayı hak ettiğimiz maçlarda rakiplere puan ve puanlar verdik. Ne derseniz deyin ama üzülüyorum." şeklinde görüş belirtti.

        "BU TURNUVAYA YAZIK OLUYOR"

        Türkiye Kupası'nın marka değerini arttırmak istediklerini vurgulayan Çağdaş Atan, "Aklında olmayan takımlar üst tura çıkıyor. Sonuna kadar kupayı isteyen bizim gibi takımlar kupanın dışında kalıyor. Bir an önce bu akıl tutulmasından çıkmamız, sağ salim fikirler alınan bir ortama dönmemiz gerekiyor. Futbol adına çok üzgünüm." dedi.

        "BU TAKIMI AVRUPA'YA GÖTÜRMEK ZORUNDAYIM"

        Kupadan elenmelerine rağmen ligde sergileyecekleri performansla Avrupa kupalarına katılmayı hedeflediklerini kaydeden Atan, "Bu takımı Avrupa'ya götürmek zorundayım. Bu kulübün vizyonu bunu gerektiriyor. VAR niye yok Türkiye Kupası'nda? İstemeyen takımlar fikstür şansından üst tura çıkıyor. Ben karttan dolayı dışarıda kalıyorum. Bunu bir şekilde başaracağız. İnanıyorum. Çok büyük bir puan farkı yok. Seri yakaladığımızda bu ligin en güçlü oyun oynayan takımlarından biriyiz. İlk 5'i yakalayıp Avrupa şansını sonuna kadar kovalayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

        Son olarak yabancı hakemle ilgili hiçbir fikri olmadığını söyleyen Çağdaş Atan, "İyi mi kötü mü olur bilemiyorum. Başkanımız Göksel Gümüşdağ, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı iken VAR'ı buraya getirmiş. VAR'ı Türkiye'ye getirenlerden Allah razı olsun. Siz ne söylemek istediğimi anlarsınız." diyerek sözlerini tamamladı.

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