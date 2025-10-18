Habertürk
        Çağatay Ulusoy, sevgilisi Aslıhan Malbora'yı yalnız bırakmadı

        Çağatay Ulusoy, sevgilisi Aslıhan Malbora'yı yalnız bırakmadı

        Mert Turak ile Aslıhan Malbora'nın yer aldığı 'Eşyanın Tabiatı' oyununun galası yapıldı. Çağatay Ulusoy'un, sevgilisi Malbora'yı yalnız bırakmayarak kuliste olduğu görüldü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.10.2025 - 11:37 Güncelleme: 18.10.2025 - 14:35
        Sevgilisini yalnız bırakmadı
        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; oyun öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Aslıhan Malbora; "İlk tiyatro oyunum. Süreç şahane geçti. Emin ellerdeyim. Metin çok netti, partnerim büyük etkendi, yönetmendim de öyle" dedi. Turak ise; "Aslıhan'ın oyunculuğunu beğeniyordum. Tiyatroda hevesli olması, dersini çalışıp gelmesi ve 40 yıllık tiyatro gibi... İnsan kuliste ve sette iyi insanla çalışmak ister, Aslıhan, yüreğini koyarak çalıştı. Değerli bir metin. Haziran'dan beri yolculuğumuz devam ediyor" diye konuştu.

        Çağatay Ulusoy'un, sevgilisi Malbora'yı yalnız bırakmayarak kuliste olduğu görüldü.

        Oyunu seyretmeye giden Mahsun Kırmızıgül, birlikte kamera karşısına geçtiği Arif Erkin Güzelbeyoğlu'nun hayatını kaybetmesi ve Fatih Ürek'in yoğun bakımda olmasın hakkında; "Önemli olan yaşarken kıymetini bilmek. Ya öldüğü zaman ya da ölümcül hastalık olduğu zaman aklımıza geliyor. Keşke bu sanatçılar hep aklımıza gelse. Artık dönem değişti. İnsanlar sadece o sanatçılar günlük haberlere konu etmek için kullanıyorlar, bu da beni üzüyor. Eskiden Türkiye'nin önemli değerlerini ana haberler ekrana getiriyordu. Son 10 yıldır bir şeyler değişti haberler sadece siyasetçileri çıkarıyor, bu da yanlış. Yaşarken gündeme taşımak gerekiyor" dedi.

        Mahsun Kırmızıgül, "Sizin hayatınız film olsun mu?" sorusuna; "Türkiye'de çok önemli insan ve çok hikâye var. Kendi hayatımı önemli bulmuyorum. Bana sıra geleceğini düşünmüyorum" yanıtını verdi. Sinemayla ilgili Kırmızıgül; "Başta ekonomi, arkasından sektöründe kendi bitirdi. Dizilerden daha kötü filmler var. Ekiplerin ve oyuncuların astronomik rakamlar, sinemayı çökme noktasını getirdi. Onlar sadece dizilerde oynuyor. 10 yıl sonra dizi bitince kimse bunları anmayacak. Kemal Sunal, Adile Naşit ve Tarık Akan gibi ismini sayamadığım değerli insanlar sinema sayesinde bugünlerde yaşıyorlar" ifadelerini kullandı. Bir süredir sinemadan uzak duran Kırmızıgül; "Sizin filmlerinizden astronomik rakamlar isteyip, kabul etmediğiniz oyuncular oldu mu?" sorusuna; "Benim başıma gelmedi. İnsanlar sinema için çırpınıyordu. Ekibim, 'Film çek yüzde 50 indirim' yapacağız diyorlar. Çekmek istiyorum ama sinemayı canlandırmak lâzım. Her bireye iş düşüyor. Diziden ve reklamdan kazan ama 10 alıyorsan sinemadan 1 alacaksınız. Diziyle ilgili zamanım yok. Dijital platforma çalışmamız var" açıklamasını yaptı.

        Yosi Mizrahi, "Ünlülerin hayatı film oluyor" sözlerine; "İnsanların kalbine dokunduysa olabilir. YouTube programında, 'Serdar Ortaç kim ki hayatı film olacak' dedim. Seyirci olarak, 'beni ırgalamaz' anlamında dedim. O anlamda söyledim ama mevzu fazla sağıldı. Serdar Ortaç ile derdim yok. Tanışmıyorum bile! O da beni tanımıyordur. Kafaya taktığını düşünmüyorum. Kalbini kırdıysam kusura bakmasın. Hakaret ettiğimi düşünmüyorum. Herkesin de filmi yapılmamalı" dedi.

        Nursel Köse

        Hüseyin Avni Danyal

        Sitare Akbaş ve eşi Cengiz Orhonlu

        #Aslıhan Malbora
        #Çağatay Ulusoy

        Yazı Boyutu
