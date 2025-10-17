Çağatay Ulusoy, rolü için ebru dersi aldı

Aksiyon sahneleri kadar görsel estetiğiyle de dikkat çekecek olan 'Uykucu' filmi, Mevlevilik felsefesi ve ebru sanatını hikâyesine ustalıkla dâhil ederek sanatsal dokusuyla da öne çıkıyor.

Başrollerini; Çağatay Ulusoy ile Elçin Sangu’nun paylaştığı, yapımcılığını Polat Yağcı’nın üstlendiği Poll Films imzalı 'Uykucu', yalnızca yüksek tempolu bir aksiyon filmi olmanın ötesine geçerek, izleyiciyi maneviyat ve sanatın birleştiği derin bir yolculuğa çıkarıyor.

Filmde; Çağatay Ulusoy, ebru sanatçısı 'Ferman' karakterine hayat verdi. Görsel ve felsefi açıdan filme özel bir derinlik kazandıran ebru sahneleri için Ulusoy, usta ebru sanatçısı Tüzin Tiryaki’den özel dersler aldı. Ön hazırlık aşamasında planlanan uzun eğitim süreci, Ulusoy’un doğuştan gelen el becerisi ve sanata yatkınlığı sayesinde beklenenden kısa sürdü.

Ebru sahneleri, Tüzin Tiryaki’nin danışmanlığında ve sete bizzat katılımıyla çekildi. Filmdeki tüm ebru planlarında Çağatay Ulusoy’un elleri kullanıldı. Sahneler için bir başka sanatçı hazır bulundurulmasına rağmen, Ulusoy sahnelerin tamamını kendisi gerçekleştirdi.

Yönetmenliğini Can Ulkay’ın, senaryosunu ise usta senarist Kubilay Tat’ın üstlendiği Uykucu, gizli bir örgütün ölümcül oyununda yolları kesişen iki yaralı ruhun hikayesini anlatıyor. Filmin oyuncu kadrosunda Ferit Kaya, Barış Falay, Tamer Levent, Musa Uzunlar, Cengiz Bozkurt ve Hüseyin Avni Danyal gibi usta isimler yer alıyor.Uykucu, 29 Ekim’de sinemalarda izleyiciyle buluşacak. ÇAĞATAY MEVLEVİ DERGÂHINDA Tamer Levent, 'Uykucu’da 'Ferman’ın sık sık ziyaret ettiği Mevlevi dergahının şeyhini canlandırıyor. 'Ferman', ebru resimleriyle ciltlediği kitapları götürdüğü Mevlevi dergâhında bir yandan aksiyon dolu hayatındaki kendi içsel yolculuğuna da yön arıyor.