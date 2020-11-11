Cağ Kebabı, sofralarımızın favori yiyeceklerinden biri. Özellikle doğu illerimizde çok fazla tüketilen Cağ Kebabı ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik!

CAĞ KEBABI NASIL YAPILIR?

Yoğurt, karabiber, tuz ve küp şeklinde doğradığınız soğanı bir kasede karıştırın.

Üzerine hazırlamış olduğunuz etleri ekleyin ve bu terbiyede 24 saat bekletin.

Bir günün sonunda, yaprak halindeki etleri, kebaba özel olan şişe takın ve yatık haldeyken ateşte çevirerek kızartın.

Pişen kısımlarından aynı dönerde olduğu gibi ince parçalar keserek, cağ kebabına özel küçük şişlere takarak, yanında yine ateşte pişmiş, domates, biber, kuru soğan ve lavaş ekmeği ile servis edin.

CAĞ KEBABI MALZEMELERİ

1 adet kuzu budu (yağsız ve sinirsiz)

1 adet soğan

100 gram yoğurt

Lavaş ekmeği

4 adet domates

6-7 adet yeşil biber

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

Cağ kebabı tarifi Nasıl yapılır?

Kuzu budundan, parmak kalınlığında yapraklar kesin.