Genel olarak batı ülkelerinde kutlanan Cadılar Bayramı, son yıllarda ülkemizde de ilgi görüp kutlanıyor. Başlarda hasat zamanının bitmesi ve kışın başlamasını temsil eden Cadılar Bayramı, Hristiyanlığın etkisiyle de daha da büyüyerek özel bir gün haline gelmiştir. İşte 2021 yılı Cadılar Bayramı tarihi
CADILAR BAYRAMI 2021 NE ZAMAN?
Cadılar Bayramı, her sene 31 Ekim'de kutlanır. Bu yıl Pazar gününe denk gelmektedir. Çocukların genellikle korkunç kostümler giyerek kapı kapı dolaşıp şeker, meyve ve diğer hediyeleri topladığı bir bayram. Diğer Cadılar Bayramı kutlamaları arasında maskeli balolar, korku filmi seansları ve perili olduğuna inanılan evlere düzenlenen geziler sayılabilir. Cadılar Bayramı genellikle Batı ülkelerinde kutlanır.
Cadılar Bayramı'nın sembolü gülen bir balkabağıdır. Balkabağının içi boşaltılarak gülen bir surat şeklinde oyulur, sonra içinde bir mum yakılarak şeytani bir surat oluşturulmaya çalışılır.
Cadılar Bayramı'nda genellikle elma şekeri yenir. Çocuklar korkunç kıyafetler giyerek kapı kapı gezerler ve ev sahiplerine "Şaka mı, şeker mi?" diye sorarlar. Ev sahibi "Şaka!" derse muziplikler yaparlar. Büyükler çocuklara şekerleme ikram eder veya harçlık verirler. Bu uygulamanın kökeni geçmişte İngiltere'de yoksulların kapı kapı dolaşarak 'ruh keki' toplaması geleneğidir.
Yetişkinler genellikle Cadılar Bayramı'na en yakın hafta sonunda kıyafet baloları düzenler. Bu partilerde misafirler cadı, hayalet veya korku filmi karakteri gibi korkunç kostümler giyerler.
CADILAR BAYRAMININ NEDEN KUTLANIR?
Cadılar Bayramı'nın kökeni antik Britanya'da pagan KeltlerinKeltlerin kutladığı SamhainSamhain Festivali'dir. KeltlerKeltler 1 Kasım'ı yazın bitişi, kışın başlangıcı kabul ediyorlardı. SamhainSamhain kelimesinin kökeni Eski İrlandaca sam (yaz) ve fuinfuin (son) sözcüklerine dayanır. Bu tarihte sürüler yaylalardan dönüyor, toprak ağaları ile arazi kira sözleşmeleri yenileniyordu. Bu günde ayrıca ölülerin ruhlarının geçmişte yaşadıkları evleri ziyaret ettiğine inanılıyordu. Tepelerin üzerinde, evlerdeki ocakları tutuşturmak ve aynı zamanda kötü ruhları uzak tutmak için büyük ateşler yakılıyordu. İnsanlar, ortalıkta dolaştığına inandıkları ruhlara tanınmamak için maskeler takıyor, kostümler giyiyorlardı. Bu gelenekler nedeniyle SamhainSamhain festivali zamanla cadılar, goblinlergoblinler, periler ve iblislerle özdeşleşti.
Yaz sonu KeltlerdeKeltlerde aynı zamanda evliliklerin gerçekleştiği, ölülerin kutsandığı ilahî bir dönemdi. Romalılar 1. yüzyılda KeltKelt topraklarını fethettiklerinde, kendi ölüm festivalleri FeraliaFeralia ve hasat festivalleri Pomona'yıPomona'yı SamhainSamhain ile birleştirdiler.
7. yüzyılda Papa IV. Boniface 13 Mayıs'ta kutlanan Azizler Günü'nü muhtemelen pagan festivalinin yerini alması için 1 Kasım'a taşıdı. Azizler Günü'nün arifesi (31 Ekim) kutsal kabul edildi ve Batılı dillerdeki HalloweenHalloween (holyholy eveningevening/kutsal akşam) adı buradan geldi. Ortaçağın sonlarında sekülerseküler kutlamalar ile Hıristiyan bayramı kaynaştı. Avrupa'daki Reform hareketleri esnasında, özellikle Protestan Hıristiyanlar arasında, Cadılar Bayramı kutlamaları neredeyse son buldu; Britanya'da ise sekülerseküler bir bayram olarak kutlanmaya devam etti.
Amerika'ya yerleşen ilk kolonilerde Cadılar Bayramı da yasaklandı. Bununla birlikte 1800'lü yıllarda, Cadılar Bayramı'ndan öğeler taşıyan bir hasat bayramı kutlanmaya başlandı. 19. yüzyılda başta İrlandalılar olmak üzere Britanya'dan Amerika'ya göçen çok sayıdaki göçmen Cadılar Bayramı kostümlerini beraberlerinde getirdiler ve Cadılar bayramı ABD'deki başlıca çocuk bayramlarından biri haline geldi.
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