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        Haberler Ekonomi Otomobil BYD'nin yeni modeli hibrit motor ile gelecek - Otomobil Haberleri

        BYD'nin yeni modelini Avrupa'da ilk kez Türkiye'de satışa sunacak

        Çinli elektrikli araç üreticisi BYD (Build Your Dreams), yeni SUV'u SEAL U modelini tanıttı. 2024'ün ikinci çeyreğinden itibaren markanın yeni modelinin şarj edilebilir hibrit versiyonunu Türkiye'de satışa sunulacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.01.2024 - 13:21 Güncelleme: 30.01.2024 - 13:21
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        BYD'nin yeni modeli hibrit motor ile gelecek
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        BYD, D-SUV segmentinde konumlandırılan SEAL U modelini tanıttı. Tam elektrikli ve şarj edilebilir hibrit versiyonları bulunan otomobil, Avrupa’da ilk kez Türkiye’de satışa sunulacak olan şarj edilebilir hibrit sistem ile gelecek.

        SEAL U'nun bataryası 18 kW DC hızlı şarjı desteklerken, otomobil 0-100 km/s hızlanmasını 9.1 saniyede tamamlıyor. Aracın son hızı ise 170 km/s olarak belirtiliyor.

        BYD'nin D-SUV modeli verilen bilgiye e 4.775 mm uzunluğa, 1.890 mm genişliğe ve 1.670 mm yüksekliğe sahip.

        2.765 mm aks aralığı bulunan modelde bagaj hacmi ise 552 litreden 1.440 litreye kadar genişletilebiliyor.

        1080 KİLOMETRE MENZİL İLE GELECEK

        Yapılan açıklamaya göre, Çinli markanın yeni SUV modelinde dört silindirli 72kW’lık 1.5 litrelik benzinli motor, 145 kW’lık elektrikli motorla buluşturuyor.

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        18.3 kWsa Blade Batarya’ya sahip olan SEAL U, şarj edildiğinde WLTP ölçümlerine göre ortalama 80 kilometrelik elektrikli menzili sunuyor. Bu menzil şehir içerisinde 110 kilometreye kadar çıkıyor. Aracın kombine olarak menzili ise 1080 kilometre olarak açıklanıyor.

        SEAL U'da, Türkiye'de hali hazırda satışta olan Atto 3 modelindeki gibi dönebilir bir multimedya ekranı görev yapıyor.

        15.6 inç elektrikli dönebilir multimedya ekranı, araçtakilerin tercihine göre yatay veya dikey formatta kullanılabiliyor. Bununla birlikte birçok bilginin yer aldığı 12.3 inç’lik sürücü göstergesi de araçta sunuluyor.

        SEAL U', 2024’ün ikinci çeyreğinden itibaren Türkiye yollarına çıkacak.

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