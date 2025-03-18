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        Haberler Ekonomi Otomobil BYD'den 5 dakikada 470 kilometrelik şarj teknolojisi - Otomobil Haberleri

        BYD'den 5 dakikada 470 kilometrelik şarj teknolojisi

        Çinli otomobil üreticisi BYD, 5 dakikalık şarj sonunda 470 kilometreye kadar menzil sunabilen bir sistem geliştirdiğini duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, "Super e-Platform" adı verilen sistem, 1000 kW'a kadar şarj hızı sunuyor. Bu hız, Tesla'nın Supercharger'ından iki kat fazla olması ile dikkat çekiyor. BYD kurucusu Wang Chuanfu, yeni teknolojiyi, "Amacımız, elektrikli araçların şarj süresini, içten yanmalı motora sahip araçların yakıt ikmali süresi kadar kısa hale getirmek" sözleri ile anlattı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.03.2025 - 12:58 Güncelleme: 18.03.2025 - 14:50
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        5 dakikada 470 kilometrelik şarj
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        Elektrikli araçlar konusunda tüketicilerin kafasındaki en büyük soru işaretlerinden biri olan şarj süresi konusunda dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

        Çinli otomobil üreticisi BYD, "Super e-Platform" adı verilen bir batarya ve şarj sistemi tanıttı.

        1000 kW'a kadar şarj imkanı sunan bu sistem, 5 dakikalık şarj sonunda otomobile 470 kilometreye kadar menzil sağlayabiliyor.

        Bu sistemi ilk kez kullanacak BYD modelleri ise Han L sedan ve Tang L SUV olacak.

        'ŞARJ SÜRESİNİ YAKIT İKMALİ KADAR KISALTACAĞIZ'

        BYD kurucusu Wang Chuanfu, geliştirdikleri yeni sistemin kullanıcıların şarj konusundaki soru işaretlerini ortadan kaldıracağını bildiriyor.

        Chuanfu, "Amacımız, elektrikli araçların şarj süresini, içten yanmalı motora sahip araçların yakıt ikmali süresi kadar kısa hale getirmek" dedi.

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        Bu gelişmenin ardından BYD'nin Hong Kong'da işlem gören hisseleri yüzde altıdan fazla artış göstererek yeni bir zirveye ulaştı.

        Böylece, BYD'nin piyasa değeri 162 milyar dolara yükselerek Ford (39,4 milyar dolar), General Motors (49 milyar dolar) ve Volkswagen'in (66 milyar dolar) toplamından daha fazla bir değere ulaştı.

        BYD'nin yeni teknolojisi, markayı Tesla ile rekabette öne çıkarıyor. Öyle ki, bu sıralar Elon Musk'ın politik duruşu çeşitli boykotlar ile anılan ABD'li üretici Tesla, en fazla 500 kW'lık şarj hızı sunabiliyor.

        Tesla ile rekabet eden BYD'nin hisseleri bu yıl yaklaşık yüzde 50 değer kazandı.

        2026'DA MANİSA'DA ÜRETİME BAŞLAYACAK

        BYD ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında 2024'te imzalanan anlaşmaya göre, Çinli üretici Türkiye'ye 1 milyar dolarlık yatırım yapacak. Türkiye'ye 27 yılın ardından ilk kez doğrudan bir otomotiv yatırımı anlamına gelen bu anlaşma kapsamında, yıllık 150 bin adet kapasiteli otomotiv fabrikası kurulacak, 2026 yılından itibaren de tesiste elektrikli ve plug-in hibrit modeller üretilecek.

        Çin'den ithal edilen tüm yakıt türlerindeki otomobillere, 8 Temmuz itibari ile yüzde 40 ek gümrük vergisi uygulanmaya başlanmıştı. Yerli üreticileri korumak ve pazardaki yerli araç payını artırmak üzere alınan bu karar kapsamında, Çinli otomobil markalarının ithal ettikleri araçları ek gümrük vergisine maruz kalmadan satmalarının tek yolu ise Türkiye'ye yatırım yapmaları olarak belirlenmişti.

        Dolayısı ile, 1 milyar dolarlık yatırım anlaşması sayesinde, BYD'nin yerli üretime geçene kadar da ek gümrük vergisine maruz kalmadan otomobillerini Türkiye'de satabilmesinin önü açılmış oldu.

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