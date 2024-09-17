Buzullardan önce ne vardı? Antarktika'nın buzlarla kaplı olmadığı bir dönem oldu mu?

Küresel sıcaklıklar, buz örtüsünün kapsamını etkileyen önemli bir faktördür. Yaklaşık 50 milyon yıl önce dünya bugünkünden yaklaşık 14 santigrat derece daha sıcaktı, ancak takip eden 16 milyon yıl boyunca sıcaklıklar sürekli olarak azaldı.

Eosen-Oligosen sınırı olarak bilinen 34 milyon yıl öncesine kadar iklim bugünkünden 8 C daha sıcaktı.