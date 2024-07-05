Buzdolabının motoru patladı!
Çorum'un Alaca ilçesinde Evci köyünde bir evde buzdolabının motoru patladı. Ev sahibi şans eseri o anda evde değildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı
Çorum'un Alaca ilçesinde buzdolabının motorunun patlaması sonucu çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Evci köyünde Fahri Özbaşa ait tek katlı evde buzdolabının motorunun patlamasından kaynaklandığı tahmin edilen yangın çıktı.
YANGIN NEDENİYLE HASAR OLUŞTU
İhbar üzerine köye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Evin mutfak bölümünde başlayan yangın, depo ve samanlık olarak kullanılan müştemilata da sıçradı.
Alaca Belediyesi itfaiye ekiplerince vatandaşların da yardımıyla söndürülen yangın nedeniyle evde hasar oluştu.
Ev sahibinin tedavi için şehir dışında olmasından dolayı yangın sırasında evin boş olduğu öğrenildi.
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