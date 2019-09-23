Expedition Antarctica takımı bu yılın başlarında uzak denizleri keşfetmek adına Güney Okyanusu'nda 50 günlük bir yolculuğa çıktı.

SON TEKNOLOJİ GÖRÜNTÜLEME SİSTEMİ

Ekip, Yeni Zelanda’nın araştırma gemisi RV Tangaroa ile seyahat ederken, denizin dibinden büyüleyici görüntüler yakalamak için Aegis adında son teknoloji görüntüleme sistemi kullandı.

Aegis görüntüleme sistemi, bilim insanlarının daha önce hiç görülmemiş görüntüler kaydetmelerine olanak tanıdı.

BELGESEL YOUTUBE'DA YAYINLANDI

Görev devam ederken, Antarktika'nın Sırları belgeseli YouTube üzerinden yayımlandı. Belgesel ile birlikte şaşırtıcı bulgular ortaya çıktı.

Belgesel anlatıcısına göre ekip buz tabakasının 3.500 metre altında, mamut dişinin yanında inanılmaz derecede nadir bulunan bir ahtapota rastlandı.

"DAHA ÖNCE BÖYLE BİR CANLI GÖRMEDİM"

Araştırmada yer alan Dr. Darren Stephens daha önce böyle bir canlı görmediğini belirterek ahtapotun çok güzel bir stauroteuthis (Derin deniz ahtapot cinsi) örneği olduğunu söyledi.

Öte yandan bilim insanları daha yakından bakabilmek için ağ atıp canlıyı yakalamak zorunda kaldıklarını ifade etti.

Görüntülerde her iklim ve derinlikte yaşayabilen kalamar ile ahtapotun omurgasızlar arasında en büyük beyne sahip olduğunun altı çizildi.

Yeni Zelanda Ulusal Su ve Atmosferik Araştırma Enstitüsü'nde deniz biyoloğu olarak çalışan Dr Schnabel ise canlının bölgede oldukça yaygın olduğunu belirtti. Nadir görülen ahtapot sosyal medyada 1982 yapımı bilim-kurgu filmi The Thing'deki yaratığa benzetildi.