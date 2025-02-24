Buz kütlesi çocuğun başına düştü

Muş Vali Adil Yazar İlkokulu’nda 4’üncü sınıf öğrencisi Muhammed Emir Ekici’nin (9) başına, teneffüste arkadaşıyla birlikte bahçede oynarken 4 katlı okulun çatısından buz kütlesi düştü. Çevredeki öğretmenler ve okul görevlileri durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Ağır yaralanan küçük çocuk, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Muş Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Ekici’nin sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi. Okulun güvelik kamerasına da yansıyan olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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