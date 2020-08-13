Büyülü Kaya oyuncuları kimleri? Büyülü Kaya konusu nedir? Soruları izleyiciler tarafından merak konusu oldu. İşte 2017 yılı Ukrayna yapımı olan Büyülü Kaya filmi hakkında detaylar...

BÜYÜLÜ KAYA OYUNCULARI KİMLER?

Ivan Denysenko, Hryhoriy Derevyansky, Daniil Kamesnkyi

BÜYÜLÜ KAYA KONUSU NEDİR?

Güneş tutulması sırasında sıradan bir çocuk olan Vitko, binlerce yıl öncesine gider ve kendini iyi ile kötünün arasındaki savaşın ortasında bulur. Ona güç veren sihirli bir taş ile sadece kitaplarda gördüğü şövalyeler ile dev kaya canavarıyla karşı karşıya kalır. Vitko, cesareti ile geleceği değiştirebilecek midir?