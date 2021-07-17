Büyükşen cinayeti çözüldü mü? Osman Büyükşen uzun bir süredir anne ve babası Metin ve Necla Büyükşen'in katilini arıyordu. Büyükşen çifti 3 Eylül 2018'de maskeli kişi tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürülmüştü. Büyükşen cinayeti ile ilgili yeni gelişmeler yaşandı
BÜYÜKŞEN CİNAYETİ ÇÖZÜLDÜ MÜ?
Konya'da, Metin ve Necla Büyükşen çiftinin 3 yıl önce maskeli bir kişi tarafından av tüfeğiyle öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si "cinayeti azmettirme", 2'si de "cinayete yardım ve yataklık" suçlamasıyla tutuklandı.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca İsmil Mahallesi'nde 3 Eylül 2018'de işlenen cinayete ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 25 şüpheliden 2'sinin daha İl Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlandı. Böylece 4 zanlı, adliyeye sevk edildi.
Olayın azmettiricisi olduğu ileri sürülen Abdullah Başdemir ve Esra Taş ile onlara yardım ettikleri belirlenen Büyükşen ailesinin komşuları Zeki Okşen ve kuzeni Mustafa Okşen tutuklandı.
Zanlıların ifadesinde, Esra Taş'ın, Büyükşen çiftinin evlerine yakın bir mesafede oturan komşularının oğlu Hüseyin K'nin eski erkek arkadaşı olduğu, Hüseyin K'nin ailesinin baskısıyla kendisinden ayrıldığı için ona zarara vermek istediği, bu durumu sevgilisi Abdullah Başdemir'e anlattığı ve Başdemir'in de para karşılığı 2 şüpheliyle anlaşıp Hüseyin K'nin ailesini korkutmak maksadıyla eve gönderdiği, bu kişilerin ise ikametleri karıştırarak Büyükşen ailesinin evine girdikleri ve cinayeti işledikleri öne sürüldü.
Olayın aydınlanmasının ardından ise gözaltında bulunan 21 kişi, jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Jandarma ekipleri de olayı gerçekleştirdiği anlaşılan 2 kiralık katili yakalamak için yeniden çalışma başlattı.
Öte yandan, gelişmeleri takip etmek üzere Konya Adliyesine gelen öldürülen çiftin oğlu Osman Büyükşen, gazetecilere, gelişmelerden haberinin olmadığını ve katilin ailesinden çıkmamasını umduğunu söyledi.
NE OLMUŞTU?
Merkez Karatay ilçesi İsmil Mahallesi'nde 3 Eylül 2018'de maskeli kişi tarafından av tüfeğiyle vurulan Metin (55) ve Necla (54) Büyükşen çifti hayatını kaybetmiş, pencereden atlayıp kaçan kızları yaralanmıştı.
Aydınlatılamayan olaya ilişkin 13 Temmuz'da yeniden soruşturma başlatılmış, jandarma ekiplerince 25 şüpheli yakalanmıştı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!