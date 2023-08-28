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        Haberler Gündem İstanbul Büyükçekmece'de başıboş şekilde dolaşan maymun, sokakta geçenlere saldırdı - En Son Haberler

        Büyükçekmece'de başıboş şekilde dolaşan maymun, sokakta geçenlere saldırdı

        İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde akıl almaz bir olay yaşandı! Sokakta başıboş bir şekilde dolaşan maymun yoldan geçenlere saldırmaya başladı. Maymunu görenler korkup kaçarken, dört katlı binanın ikinci katına kadar tırmanan maymunun, balkondan evin içine girerek evi dağıttığı anlar ev sahibi tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.08.2023 - 21:18 Güncelleme: 28.08.2023 - 21:25
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        Büyükçekmece, maymun insanlara saldırdı
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        Büyükçekmece'de başıboş şekilde dolaşan maymun, sokakta geçenlere saldırdı. Yaralanan iki kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken, bir evin içine giren maymun sahibinin gelmesiyle ortadan kayboldu.

        Olay, 16.00 sıralarında Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta başıboş bir şekilde dolaşan maymun yoldan geçenlere saldırmaya başladı. Maymunu görenler korkup kaçarken, dört katlı binanın ikinci katına kadar tırmanan maymunun, balkondan evin içine girerek evi dağıttığı anlar ev sahibi tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Maymunun sahibi olduğu iddia edilen kişiler maymunu alarak olay yerinden uzaklaştılar. Maymunun saldırısına maruz kalan üç kişiden ikisi olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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        EV SAHİBİ YAŞANANLARI ANLATTI

        Maymunun girdiği evin sahibi Metin Tunçel, Telefon geldi, maymun eve girmiş. Koşa koşa geldik, evi dağıtmış zarar vermiş. Alt kat komşumuzu darp etmiş. Ambulans ile kaldırmışlar. Durum bu, maymunu arıyoruz yani. Evet, çevredekileri de ısırmış. Benim bildiği alt kat komşumuz var Nermin teyze, onu baya bir darp etmiş ambulans ile hastaneye kaldırmışlar. Bir de komşularımız var, onlarında ayaklarından ısırmış. Sonra sahipleri gelip, kucağına gitmiş sahibinin sonrada kaçmışlar dedi.

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        #Büyükçekmece
        #metin tunçel
        #haberler
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