'Büyük Umutlar' Borusan Sanat'ta

Borusan Sanat, 3 Şubat Perşembe günü Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde Diego Matheuz yönetiminde BİFO’nun solist kemancı María Dueñas’a eşlik edeceği “Büyük Umutlar” başlıklı konserde, Şostakoviç ve Beethoven’ın yapıtlarından oluşan bir programla izleyicisi ile buluşturacak.
Borusan Sanat, bu hafta da hem fiziki hem de çevrimiçi konserleriyle dinleyicilerine dopdolu bir program hazırladı.
3 Şubat Perşembe saat 20.00’de Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde izleyicisi ile buluşacak olan, “Büyük Umutlar” başlıklı konserde, BİFO’yu kariyerini Avrupa, Asya, Avustralya ve Amerika’da verdiği konserlerle başarıyla yükseltmeye devam eden Diego Matheuz yönetiyor. 2021 yılı Menuhin Yarışması birincisi İspanyol keman virtüözü María Dueñas’ın, Şostakoviç’in 20. yüzyıl ortasının nabzını tutan yapıtlardan 1. Keman Konçertosu’nu seslendirileceği konserde BİFO, Beethoven'ın 7. Senfoni’sini yorumlayacak.
Konser öncesinde Serhan Bali ve Aydın Büke Zorlu PSM Meydan Fuaye alanında saat 19.00-19.30 arası müzik üzerine keyifli bir söyleşi gerçekleştirecek, bu sohbetin devamı ve konser eşzamanlı olarak bir Karnaval radyosu olan Borusan Klasik üzerinden canlı olarak dinlenebilecek.
ABSTRA FEAT. AB BAARS & WOLTER WIERBOS, borusansanat.tv’de!
Borusan Müzik Evi’nin özgün projelere ev sahipliği yaptığı konserlerin kayıtları, borusansanat.tv üzerinden izleyicilerine ulaşmaya devam ediyor. 5 Şubat Cumartesi saat 20.00’de borusansanat.tv’de avangart caz, özgür caz ve doğaçlama gibi müzik öğelerinden beslenen Gülşah Erol, Andreas Kaling, Kaan Bıyıkoğlu ve Korhan Ergüden’den oluşan topluluk ABSTRA, renkli yorumlarıyla Ab Baars ve doğaçlama ustası Wolter Wierbos iki hafta boyunca izleyicileri ile buluşmaya devam edecek.
Konser öncesinde Back on Stage ekibinin gerçekleştirdiği söyleşiler de borusansanat.tv’de 19.30’dan itibaren yayında olacak.
“Rusya’dan Sevgilerle”, bir hafta daha borusansanat.tv’de!
Borusan Quartet’in borusansanat.tv’de izleyiciyle buluşan ve usta Rus bestecilerin repertuvara kattığı iki temel eserin yorumlandığı “Rusya’dan Sevgilerle” başlıklı konser bir hafta daha dinleyicisi ile buluşacak.
Ayrıca Serhan Bali ve Aydın Büke konser öncesi keyifli sohbetleriyle borusansanat.tv’de olacak.
Borusan Sanat’ta hem fiziki hem de çevrimiçi konserler bir arada!
Borusan Sanat, fiziki konserlerine tüm hızıyla devam ederken çevrimiçi video platformu borusansanat.tv üzerinden de yayınladığı ücretsiz konser kayıtlarıyla her hafta dinleyicilerine keyifli bir program sunuyor.
BÜYÜK UMUTLAR
3 ŞUBAT 2022 Perşembe 20.00
Zorlu PSM Turkcell Sahnesi
BORUSAN İSTANBUL FİLARMONİ ORKESTRASI
DIEGO MATHEUZ şef
MARÍA DUEÑAS keman
AYDIN BÜKE ve SERHAN BALİ ile konser öncesi söyleşi
19.00-19.30
ŞOSTAKOVİÇ Keman Konçertosu no.1, La minör, op.77
BEETHOVEN 7. Senfoni, La Majör, op.92
ÇEVRİMİÇİ GÖSTERİM / borusansanat.tv
5 Şubat 2021 Cumartesi 20.00
19.30 Konser Öncesi Söyleşi: Back on Stage
BORUSAN MÜZİK EVİ
ABSTRA FEAT. AB BAARS & WOLTER WIERBOS
ÇEVRİMİÇİ GÖSTERİM / borusansanat.tv
11.00 Konser Öncesi Söyleşi: Serhan Bali ve Aydın Büke
BORUSAN QUARTET
“RUSYA’DAN SEVGİLERLE”
BORODIN Yaylı Çalgılar Dörtlüsü no.1, La Majör
ÇAYKOVSKİ Yaylı Çalgılar Dörtlüsü no.3, Mi bemol minör, op.30
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