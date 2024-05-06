Büyük panik! Yıldırım düşen tramvayda yangın çıktı

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Gaziantep'te şehir içi yolcu taşımacılığı yapan tramvaya yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.

DHA'nın haberine göre can kaybı veya yaralananın olmadığı olayda tramvaydaki yolcular kısa sürede tahliye edildi.

ELEKTRİK TELİ KOPUNCA YANGIN ÇIKTI Olay, akşam saatlerinde 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda meydana geldi. GAR durağından Gaziantep Üniversitesi istikametine giden tramvayın üstüne saat 15.30 sıralarında seyir halinde iken yıldırım düştü.

SEFERLER DURDU Tramvayın elektrik telinin kopması sonucu ise, yangın çıktı. Can kaybı veya yaralananın olmadığı olayda tramvaydaki yolcular kısa sürede tahliye edilirken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Durdurulan seferlerin yapılacak inceleme ve onarımın tamamlanmasının ardından yeniden başlayacağı bildirildi.