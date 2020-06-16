Koronavirüs tedbirleri kapsamında ziyarete kapatılan Sagalassos Antik Kenti, 1 Haziran'daki normalleşme sürecine geçişle yeniden açıldı.
DHA'nın haberine göre kimi ziyaretçilerin maske takmadığı gözlendi. UNESCO Dünya Miras Listesi'ne önerilen ve kazı çalışmaları Belçika Leuven Katolik Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Jeroen Poblome tarafından yapılan Sagalassos Antik Kenti'nde MS 160-180'de inşa edilen Roma imparatorlarının sülalesi Antoninler'in adını taşıyan çeşme, ziyaretçilerin en çok ilgi gösterdiği yer oldu.
Ziyaretçilerin önünde mutlaka fotoğraf çektirdiği Antoninler Çeşmesi'nde, antik dönemde olduğu gibi bugün de Ağlasun Dağı'ndan antik su yollarıyla getirilen doğal kaynak suyu, küçük bir şelaleyi andırır vaziyette akmaya devam ediyor. MS 160- 180 yıllarında Yukarı Agora'nın kuzeyinde inşa edilen görkemli çeşme, 28 metre uzunluğunda ve 9 metre yüksekliğe sahip. Yapımında 7 farklı renkte taş kullanılan çeşmenin önünde ise 81 metreküplük havuz bulunuyor.
Antik dönemde 'Pisidia' olarak bilinen bölgede yer alan Sagalassos'ta ilk yerleşim izleri günümüzden 12 bin yıl öncesine kadar uzanıyor. Yıllarca Pisidyalıların yaşadığı kent, M.Ö. 333 yılında Büyük İskender tarafından ele geçiriliyor.
O dönem büyük ve kanlı bir savaşın yaşandığı Sagalassos'un güneyinde bulunan tepe, günümüzde 'İskender Tepesi' olarak biliniyor. MÖ 25 yılında Roma kentleri arasına katılan şehirde, MS 590 yılında büyük bir depremle yerle bir olduktan sonra 13. yüzyılda Selçukluların bölgeyi işgal etmesiyle tamamen yerleşim sona eriyor.
'GAYET GÜZEL VE KEYİFLİ'
Sagalassos Antik Kenti'ni görmek için Bursa'dan geldiklerini söyleyen Funda Öztürk, "Kardeşim Isparta'da okuyordu. Sagalassos'un adını duymuştuk. Gelip görmek istedik. Daha yarısını ancak gezebildik ama gayet güzel ve keyifli. Antik tiyatro çok güzel. Mutlaka gezilip görülmesi gereken bir yer" dedi.
Funda Öztürk'ün eşi Celal Öztürk de, "Gerçekten çok güzel. Tiyatronun manzarası muhteşem. Geçmiş zamanda insanlar orada tiyatro izlerken, orada tiyatro ile beraber muhteşem doğasına da şahit oluyorlardı. Hep kendimizi bu teknolojik dönemde yaşarken şanslı hissediyoruz, ama belki de o dönemde yaşayanlar daha şanslıydı" diye konuştu.
Antalya'dan Sagalassos'u görmek için geldiğini söyleyen Fuat Kocabaş da, "Daha önce kısmet olmamıştı. Büyüleyici bir yer. Çok güzel" ifadelerini kullandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!