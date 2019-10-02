Büyük Ev Ablukada'dan sıra dışı bir müzikal deneyim

Sahne enerjileri ve samimi duruşlarıyla, seyircisine aradığından fazlasını sunan Büyük Ev Ablukada; elektronik müziğe adım attığı “Fırtınayt” ile dinleyicilerine sıra dışı bir müzikal deneyim sunuyor.

“Ay Şuram Ağrıyo” konserleriyle büyük bir dinleyici kitlesi yakalayan Büyük Ev Ablukada, konser kayıtlarının yer aldığı albümleri “Ay Şuram Hala Ağrıyo” albümünü hayranlarıyla paylaştı.

İlk albümleri “Full Faça”yı 2012’de yayımlayan ekip; 2016’da yeni tarzları “Fırtınayt” ile elektronik müzik dünyasına adım atarken aynı ismi taşıyan ikinci albümlerini 2017’de yayımladı. Grup son olarak “Ezhel” ile birlikte “ne deve ne kush” şarkısını çıkardı.

İsmini bir Turgut Uyar şiirinden alan grup Afordisman Salihins ve Canavar Banavar tarafından 2008 yılında kuruldu. Grup üyeleri sahnede kendi isimleri yerine; Afordisman Salihins, Bas Bariton, Bentek Sizhepiniz, Omçelik, Canavar Banavar, Galvaniz Gelbiraz ve Gelicem Nerdesin takma adlarını kullanıyor.

Birlikte Güzel sunumuyla Büyük Ev Ablukada, 19 Ekim Cumartesi akşamı Volkswagen Arena’da sahne alacak.