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        Haberler Bilgi Magazin Büyük Beyaz filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Büyük Beyaz ne zaman çekildi?

        Büyük Beyaz filminin konusu ve oyuncu kadrosu: Büyük Beyaz ne zaman çekildi?

        Büyük Beyaz (Great White) filmi, 7 Mayıs Çarşamba akşamı TRT 1 ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Yönetmenliğini Martin Wilson üstlendiği, senaryosu Michael Boughen tarafından kaleme alınan Büyük Beyaz filmi 2021 yılında vizyona girdi. Filmi kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler için, "Büyük Beyaz filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?" sorularının yanıtını haberimizde derledik. İşte Büyük Beyaz filmi konusu ve oyuncuları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.05.2025 - 19:07 Güncelleme: 07.05.2025 - 19:07
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        Büyük Beyaz filmi konusu nedir?
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        Büyük Beyaz filmi bu akşam izleyici karşısına çıkıyor. İlgi çekici senaryosu ve başarılı oyuncu kadrosu ile Büyük Beyaz filmi gerilim türünde kaleme alınmıştır. Peki, "Büyük Beyaz filminin konusu nedir? Büyük Beyaz filmi oyuncuları kimlerdir, ne zaman çekildi?" İşte Büyük Beyaz filmi konusu ve oyuncuları...

        BÜYÜK BEYAZ FİLMİ KONUSU NEDİR?

        Bir grup eğlenceli zaman geçirmek için deniz uçağı ile uzakta bulunan bir adaya gider. Ancak ekip, adaya vardığında kötü bir sürprizle karşılaşır. Çok geçmeden köpek balıklarının çok da uzaklarında olmadığını fark eden ekip, dönüş yolunda uçaklarının arıza yapmasıyla kendilerini büyük bir tehlikenin içinde bulur. Grup, suyun altıda insan yiyen köpekbalıklarının bulunduğu kıyının 100 mil ötesinde bir salda mahsur kalır.

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        BÜYÜK BEYAZ FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

        Katrina Bowden - (Kaz)

        Aaron Jakubenko - (Charlie)

        Te Kohe Tuhaka - (Benny)

        Tim Kano - (Minase)

        Jason Wilder - (Luke)

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