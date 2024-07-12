Büyük aşklar hep böyle başlar, peki ne kadar doğru? İlk görüşte aşk gerçek midir, ilişki terapistleri cevapladı!

Dr. Albers, "İlk görüşte aşk, bu üçgenin tutku kısmıdır, ancak gerçek, romantik bir aşk yaşamak için bu üç bileşene de sahip olmanız gerekir," diye açıklıyor. "İlk görüşte aşkı gerçek aşktan ayırmak için biraz düşünmek ve bunun kalıcı bir ilişki mi yoksa geçici bir çekim mi olduğunu anlamak için zaman ayırmak gerekir. İşin özünde aşk doğru bir terim olmayabilir, ama karasevdadır."