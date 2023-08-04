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Giresun'da olay, önceki akşam saatlerinde Alucra ilçesine bağlı Hacıhasan köyünde meydana geldi.

EŞİNİ ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ

DHA'da yer alan habere göre Ali Sağlık (85), eşi Fatma Sağlık'ı (86) av tüfeğiyle vurarak öldürdü, ardından aynı silahla intihar etti.

TELEVİZYONA ÇIKMIŞLARDI

2018 yılında TRT'de yayınlanan 'Ömür Dediğin' adlı programa konuk olan çiftin cenazeleri, dün köyde toprağa verildi.

MAL VARLIKLARINI DEVLETE BAĞIŞLAMIŞLAR

Alucra Belediye Başkanı Suat Aybar'ın kayınpederi ve kayınvalidesi olan 5 çocuk sahibi çiftin, 1 hafta önce bütün mal varlığını devlete bağışladığı ortaya çıktı.

"KİMSEYE MUHTAÇ OLMAYALIM" CİNNETİ

Ali Sağlık'ın bir süredir yatalak olan eşine baktığı, zamanla kendisinin de ilerleyen yaşı nedeniyle zayıf düştüğü, kimseye muhtaç olmamak için onu öldürüp, intihar ettiği öne sürüldü.