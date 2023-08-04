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        Haberler Gündem 3. Sayfa GİRESUN'DA BÜYÜK ACI | Yaşlı çiftin ölümünün ardından dram çıktı! - Güncel haberler

        Yaşlı çiftin ölümünün ardından dram çıktı!

        Giresun'un Alucra ilçesinde 86 yaşındaki Fatma Sağlık ile onu öldürüp aynı silahla intihar eden 85 yaşındaki Ali Sağlık, dün son yolculuklarına uğurlandı. Ali Sağlık'ın, bir süredir yatalak olan eşi Fatma Sağlık´a baktığı, "kimseye muhtaç olmamak için" onu öldürüp intihar ettiği iddia edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.08.2023 - 08:17
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        Yaşlı çiftin ölümünün ardından dram çıktı!
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        Giresun'da olay, önceki akşam saatlerinde Alucra ilçesine bağlı Hacıhasan köyünde meydana geldi.

        EŞİNİ ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ

        DHA'da yer alan habere göre Ali Sağlık (85), eşi Fatma Sağlık'ı (86) av tüfeğiyle vurarak öldürdü, ardından aynı silahla intihar etti.

        TELEVİZYONA ÇIKMIŞLARDI

        2018 yılında TRT'de yayınlanan 'Ömür Dediğin' adlı programa konuk olan çiftin cenazeleri, dün köyde toprağa verildi.

        MAL VARLIKLARINI DEVLETE BAĞIŞLAMIŞLAR

        Alucra Belediye Başkanı Suat Aybar'ın kayınpederi ve kayınvalidesi olan 5 çocuk sahibi çiftin, 1 hafta önce bütün mal varlığını devlete bağışladığı ortaya çıktı.

        "KİMSEYE MUHTAÇ OLMAYALIM" CİNNETİ

        Ali Sağlık'ın bir süredir yatalak olan eşine baktığı, zamanla kendisinin de ilerleyen yaşı nedeniyle zayıf düştüğü, kimseye muhtaç olmamak için onu öldürüp, intihar ettiği öne sürüldü.

        TV programına çıkmışlardı! 85 yaşında katil!
        TV programına çıkmışlardı! 85 yaşında katil! Haberi Görüntüle
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