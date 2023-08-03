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        Haberler Gündem 3. Sayfa KORKUNÇ OLAY! Son dakika haberler: TV programına çıkmışlardı! 85 yaşında önce eşini sonra kendini öldürdü

        TV programına çıkmışlardı! 85 yaşında katil!

        Giresun'da, yaşayan 85 yaşındaki Ali Sağlık eşi 86 yaşındaki Fatma Sağlık´ı av tüfeği ile öldürdükten sonra hayatına son verdi. Sağlık çiftinin, 2018 yılında TRT´de yayınlanan, `Ömür Dediğin´ adlı programın 168´inci bölümüne konuk olduğu öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.08.2023 - 07:43
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        TV programına çıkmışlardı! 85 yaşında katil!
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        Giresun'un Alucra ilçesine bağlı Hacıhasan köyündeki evlerinde Ali Sağlık (85), henüz belirlenemeyen nedenle eşi Fatma Sağlık´ı (86) av tüfeğiyle vurdu, ardından aynı silahla intihar etti.

        YAŞLI ÇİFTİ KANLAR İÇİNDE BULDULAR

        DHA'da yer alan habere göre silah seslerini duyan köylüler eve geldiklerinde yaşlı çifti kanlar içerisinde yerde yatarken buldu.

        İKİSİ DE OLAY YERİNDE CAN VERDİ

        İhbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekiplerince çiftin hayatını kaybettiği belirlendi. Ali ve Fatma Sağlık çiftinin cenazeleri Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

        MAL VARLIĞINI BAĞIŞLAMIŞ

        Sağlık çiftinin Alucra Belediye Başkanı Suat Aybar´ın kayınpederi ve kayınvalidesi olduğu öğrenilirken, Ali Sağlık'ın bütün mal varlığını yaklaşık bir hafta önce devlete bağışladığı öne sürüldü.

        ÇİFT DAHA ÖNCE PROGRAMA KONU OLDU

        Alucra İlçe Belediye Başkanı Suat Aybar´ın kayınpederi ile kayınvalidesi olduğu öğrenilen Ali ve Fatma Sağlık çiftinin 2018 yılında TRT´de yayınlanan `Ömür Dediğin´ adlı programın 168´inci bölümüne konuk olduğu öğrenildi.

        Programda çoğu yarım asrı geçmiş yaşlı çiftlerin hayatları, yaşamları ve tecrübeleri konu ediniliyor.

        #giresun
        #Son dakika haberler
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